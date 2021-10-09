تراند اليوم : توقعات برج الاسد 2020

توقعات برج الاسد 2020، نُطلعكم عَليها مِن خِلال توقعات بعض الفلكيين المَشهُورين، ونُطلِعكم أيضََا عَلى أهمّ التّوقعات التِي مِن المُتوقّع حُدوثها فِي العَام الحالي الجديد2020، حَيثُ نَرصُد لكُم توقعات الأبراج يوميَا، ونتابع أهمّ التوقعات التي توقعوها أهمّ وأشهَر الفلكيين، وفِي فهرس التالي سنطلعكم على توقاعات برج الاسد 2020، ونطلعكم على تَوقاعات برج الاسد والحب والعاطفة، والأسد والمشاهير.

توقعات برج الاسد 2020

نُطلعكُم هُنا عَلى أهمّ التّوقاعات لبرج الاسد لهذا العام 2020، حيثُ قُمنا بِرَصد كافة توقعات الأبراج التي يتداولها الفلكيون، والتي تحصد العَديد مِن المُجريات الجَدِيدة، وسوف نسرد لكم في نقاط كافة توقعات برج الاسد لهذا العام 2020، فقد اورد خبراء الابراج بان مواليد برج الاسد سيكون لهم نصيب الاسد من عام 2020، فمن المتوقع ان يكون لهم هذا العام هو عام التحقيق للانجازات، حيث يمكن ان يتم عقد صفقات ستربح الكثير من الاموال والتي سيتحقق من خلالها جزء كبير من الاحلام والامنيات.

صفات برج الأسد 2020

نَتعرّف في النقاط التالية على أجمَل الصّفات التي يتمتع بِها الأشخاص الذين يَتبعُون إلي برج الاسد، ومن أهم تلك الصفات هي:

يُمتاز مَولُود الأسد بِشَخصيته القَوية وحُبه للظهور والعظمة، إنه الأسد بكل معنى الكلمة، الملك في غابة الحيوانات.

إنه إنسان طمُوح وشجاع ومُهيمِن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً.

ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم.

يكشف عن فاعلية مُذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده.

يدرك جيداً كيفية استخدام طَاقاته وإبدَاعاته لبُلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه.

يملك مولود الأسد طموحاً كبيراً يجعَلُه مُتفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته عَلى التوجه مباشرة إلى قَلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

توقعات برج الاسد والحب من الناحية الزوجية 2020

ننشر لكُم أهمّ التوقّعات لبرج الاسد مِن النّاحية الزّوجية والعَاطِفيّة التي تُعبّر عن الحب بين الزوجين ومن بين توقاعات برج الاسد والحب.

مولود برج الأسد، شَخص قيادي يَشعُر بالمسئولية سواء كبيرة أو صغيرة ويهتم بها حتي ينجزها.

نشيط ولا يَهدأ إلّا قليلََا، وهو شخص مُتحمّس ولكن غير متهور.

يصعب التعامل معه وقت الانفعال والعصبية، ولكنّه طيب القلب ويتحمس لمساعدة الغير اذا كان ذَلك في امكانه.

يصيبه أحيانََا بَعض الشّوفونية أو الغرور بسبب تركيزه وتَمحوُرِه حول ذاته.

لا تنافسيه في القيادة داخل البَيت، واتركي له هذا الأمر مِن أجل زواج سعيد وبيت هانئ.

اسرار برج الأسد في عام 2020

هذا البُرج تُسيطِر عَليه الشّمس، ويوازى بيت الشمس الخامس، فإنّه برج الخلق والرومانسية والمَرح الاجتماعى والهوايات الشخصية(الرياضة، الالعاب) إنّه مُرتبط أيضََا بالمُناورات وألعاب الحظ والأفكار السياسيه.

نقاط قوة مواليد برج الاسد:

1-سريع التعلم والاستيعاب.

2-واقعى ذكى.

3-إذا أحب يمتلك حبيبه ويَغار عليه.

4-صديق وحبيب.

نقاط ضعف مواليد برج الاسد:

1-لا يثق بالآخرين.

2-مخادع.

3-عنيد ومُبذّر.

4-يعمل من أجل صالحه الخاص بما له من أنانية.

رمز برج الاسد في عام 2020

يشمل برج الاسد عَلى بَعض مِن الرّموز والألقاب سنُطلعكم عَليها فِي النقاط التالي:

رمز برج الأسد مُشابه للنجوم في كوكبة الأسد، كَما أنّه وُصِف عَلى أنّه رأس وبدّة الأسد.

وهَذا يُعبّر عن الطبيعة الحاكمة والدفء والكَرم والأمانة وأخذ زمام المبادرة.

ويرمُز إلى الجريان نحو الخَارِج والتدفّق، ممّا يُعبر عن طبيعة الأسد المليئة بالطاقة والمنفتحة.

الكوكب الحَاكم هُو الشمس.

الوان الأحجار الكريمة المناسبة لبرج الاسد

مواليد برج الاسد وشُعاع الشَمس يُكلمنا أكثر مِن مرّة أن مَواليد برج الاسد أصحاب الطبيعة النّارية المثالية يتأثرون بالدرجة الاولي بطبيعة النار، والتي تتميز باللون البرتقالي الزاعق، ويتأثّرون بشكلِِ كبير بالشمس، وهي التي تتميّز بِنَفس اللون حيثُ تَحتوي علي مئات المليارات من الانفجارات النووية في كل لحظة، مِمّا يجعلها جحيم من النيران التي تلتَهِب وتَنفجِر وتنطَلِق فِي المجال المحيط بها، والذي يصل إلي الأرض مِنه نَصِيب لا يَضُرّها والحمد لله لكنّه يَتسبب فِي مَا يُسمّي بالعواصف الشمسية التي تضر بالرادار والارسال التليفزيوني، وتصنع ظاهرة الشفق القطبي والالوان الرائعة التي تتلاعب في صفحة السماء، وتجذب اآاف السياح لمشاهدتها كل عام في اوقات محددة.

ومِن أجل هَذِه الأسبَاب فَكُل الأحجَار الكَرِيمة التِي تَتميّز بِالّلون الذهبي والبرتقالي مثل الكهرمان، واليشب البرتقالي، والأوبال الناري، وحجر القمر، وعين القط، وحجر العقيق الناري تناسب جدََا طبيعة مواليد برج الاسد الناري.

وقد ذكر الخبراء أن هَذِه الأحجار تُساعد في تَدعِيم الثقة بالنفس والاقدام والشجاعة وتدعم القدرة والسعي وراء النجاح.

وقد وجدوا أنّ حجر الأوبال النّاري يُحفّز الإنسَان ليكُون أكثَر سَعادة، مما يَضمن تألقه وسط النّاس ويُصبح مَحط الأنظَار دائمََا.

أما حجر الكهرمان، فهُو مُفِيد جدََا للمرأة من مواليد برج الأسد التي تميل الي المنافسة بشكلِِ كَبير، فهُو يُحافظ على برودة أعصابها ويقلل من القلق والتوتر.

الاحجار الكريمة وطبائع برج العذراء الترابي “24 آب اغسطس _23أيلول سبتمبر”

توقعات برج الاسد والحظ 2020

تَوقعات برج الاسد والحَظ نرصُدها لكُم مِن خلال مُتابعة الكثير من الفلكيين الذين يتمتعون بحس كَبِير من التوقعات وهي:

الاسد : 13.14 مواليد ٣ فترات جميعا . 23.24 جميع مواليد الفترات ٣.

توقعات برج الاسد والمشاهير 2020

هُنا نَنشُر لكُم تَوقعات برج الاسد والمَشاهير، حيثُ يَبحث الكثير من المشاهير وخاصة المُمثّلون علي كافة توقعات أبراجهم كونهم يعتَقِدون أنّها مِن المُصدّقات، وبالتالي سنطلعكُم على توقعات الابراج والمشاهير وهي:

من أهمّ مَشاهِير برج الاسد عَلى المُستوي العالمي الفنانة ميي ويست، والزعيم والقائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، آندي وورهول، الفنان الفرنسي سيمون بوليفار، الفنان جورج برنارد شو، مكسفيلد باريش، بيجي فليمينج، كارل جي جنغ، ستانلي كوبريك، ميك جاجر، جاكي أونيسيس، تشارلز سكواب وفنان الاكشن الامريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

وعلى المستوي العربي والاقليمي نَجِد الفنّان فريد شوقي، والفنان تامر حسني، والفنانة منة شلبي، والفنانة هدي سلطان، والفنانة سمية الالفي، والفنان عزت ابو عوف، ورامي عياش، ولاعبي الكرة المعروفين حسام حسن وابراهيم حسن.

وبنظرة سريعة عَلى كُل هَذِه الأسمَاء ستَجِد أنّ مَا يَجمع أغلبهم فِي صفة واحدة هو الإصرار وروح التحدي والعصامية.

راجعوا الاسماء بهدوء وستجدون في قصة حياة كل واحِد مِنهُم أو أغلبهم قصة صعود تستحق التقدير.

توقعات برج الاسد الشهرية 2019

اليكم نقدم هُنا توقعات برج الاسد الشّهرية لهذا العام 2020 ونُطلعكم على توقعات كافة أشهر العام بدايةََ مِن شهر ياناير وحتّي شَهر ديسمبر وهي:

برج الاسد 2020 فى العمل والوظيفة

تظهر 2020 توقعات برج الثور البروج أن رجال الأعمال سوف تكون قادرة على بدء مشاريع جديدة وايجاد سبل الأصلي للترويج لمنتجاتها.

يجب التركيز على تحسين تقنيات الاتصالات لتحسين آفاق عملك.

سوف العاملين في وظائف برواتب العثور على بيئة العمل الصعبة وينبغي لها أن تسعى بدعم من رؤسائهم لتحقيق أهدافهم.

المهارات الاجتماعية مهمة لبولز وأنت لا يمكن أن تنجح في حياتك المهنية بمساعدة وتنسيق من أشخاص آخرين.

برج الاسد 2020 للتمويل والاستثمار

برج الثور ابراج 2016 يتنبأ أنه يجب عليك مراجعة موقفها النقدي الخاص بك خلال الجزء الأول من عام 2020 .

رجال الأعمال سيكون لديك لتحقيق توازن دقيق بين الإيرادات والمصروفات على البقاء واقفا على قدميه.

التماس مشورة الخبراء بشأن التوسع في الأعمال التجارية الخاصة بك عن طريق شراء معدات جديدة أو القيام باستثمارات طويلة الأجل.

برج الاسد 2020 الصحة والحياة الصحية

سوف حيوية علامة الثور البروج تكون مرتفعة جدا خلال الربع الأول من عام 2020.

وعليك أن تكون حذرا في اتخاذ قسط كاف من الراحة بين فترات مضنية من عملك أو مهنتك.

بعد يوليو كنت بحاجة الى الاسترخاء من خلال الذهاب في رحلات المتعة لتخفيف عقلك من الإجهاد.

والرياضة والألعاب الرياضية تساعدك على البقاء في الشكل.

برج الاسد 2020 الأسرة والحياة العائلية

ابراج 2020 يتنبأ أنه عندما يتعلق الأمر بالمسائل العائلية، برج الثور سوف تحتاج إلى بذل جهود إضافية للتواصل مع الأقارب والأحباء.

الحمل أو خبر الولادة غير المحتمل أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لإنجاب الأطفال.

توقعات علم التنجيم لبرج الاسد و أعياد الميلاد 2020

20 أبريل – 28 أبريل 2020: برج الاسد تجد أنه سيكون هناك فقدان الثقة هذا العام والتي قد تجد صعوبة في مواجهة الصعوبات إلا إذا كنت قادرا على خوض قتال شديدة لتحقيق النجاح و يجب أن لا تردعه وتقييم نقدي قوي من قبل الآخرين أفعالك وينبغي أن تأخذ نظرة غير منحازة في أهدافك في الحياة.

برج الاسد عام 2020 تشير إلى أنه يجب تحديد أولويات أهدافك والتأكد من تحقيقها القضاء على جميع الأنشطة غير الضرورية والتمسك أهداف قابلة للتحقيق بسيطة.

29 أبريل – 5 مايو 2020:الجوانب الكواكب في صالحك هذا العام، برج الثور، وسوف يكون هناك إحساس بالهدف والتفاؤل في حياتك. بسبب هذا علاقاتك تزدهر ويمكنك نهج الحياة مع نظرة جديدة والحماس. سوف تحاول أن تكون مبتكرة واستخدام قدراتك إلى الحد الأقصى.

2020 هو الوقت المناسب لبدء مشاريع جديدة والاستماع إلى صوتك الداخلي للحصول على التوجيه السليم إذا كنت محترفا، سوف يكون موضع تقدير الجهود ومواهبك وستحصل على ترقيات ومكافآت مالية.

4 مايو – 9 مايو : 2020 توقعات برج الثور توقعات أنك سوف تعمل على متن طائرة نجمي العالي في عام 2020 الدين والروحانية سوف يكون في المقدمة، ويتم توجيه كل ما تبذلونه من الأعمال التي تقوم بها السلطة العليا وضمائركم.

سوف تشارك في الأنشطة الخيرية والتي سوف تشارك في العديد من الطرق لتحسين الإنسانية. كل ما تبذلونه من الإحباط سوف تختفي وسوف تجد الحياة ممتعة وسلمية لديك اتصال مباشر مع قوة عظمى سوف تكون قادرا على التعرف على المواهب الإبداعية الخاصة بك واستخدامها لتوسيع أفقك.

9 مايو – 17 مايو 2020 : برج الاسد الناس علامة نجمة سيكون لها أن تقرر ما إذا كانت هي المسؤولة عن حياة أو السماح القوة الإلهية للسيطرة على حياتهم أعتقد أن ما هو مهم بالنسبة لك في الحياة والتخلص من كل الأشياء عديمة الفائدة سوف علاقات دائمة وخطيرة لا بد من دراستها وإنهاء إذا كانوا عائقا أمام إنجازاتك والإبداع.

إذا كنت تأخير الإجراءات الخاصة بك، والقوى الخارجية تولي واستكمال إزالة الأشياء غير الضرورية في الحياة. في هذه الحالة، يجب أن يكون رد فعلك لهذه التغيرات الإيجابية إذا كنت تريد أن تنجح في الحياة. عن طريق مواءمة الطاقة الخاصة بك مع السلطة الإلهية، وسوف تكون قادرة على النجاح في الحياة.

15 مايو – 21 مايو 2020: تنبؤات التنجيم الاسد 2020 التنبؤ بأن هذا هو الوقت للاستمتاع نتائج حلوة من العناية الخاصة بك والجهود التي وضعت في وقت سابق.

وزملائك والرؤساء نقدر الورع الخاص للعمل وسوف يكافأ لك بشكل رائع. مواكبة مستوى الطاقة الخاصة بك، واستخدامها لتحقيق أهداف أفضل.

كما تحقق من الأبراج الصينية 2020

برج الاسد 2019 الشهري – توقعات برج الاسد لعام 2019 لشهور السنة

توقعات برج الاسد لشهر يناير 2020

هو الشهر ممتازة للتركيز على مهنة ومهنة والحب والحياة الجنسية تكون هناء.

توقعات برج الاسد لشهر فبراير 2020

يراك العمل على المشاريع الكبرى.والحب والصحة يكون مزدهرا.

توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020

هو شهر الصداقات والتنشئة الاجتماعية و قد تكون هناك قضايا الأسرة هامة من شأنها أن تبقي أنت مشغول.

توقعات برج الاسد لشهر ابريل 2020

يطلب من برج الثور أن نكون حذرين في أمور تنبع من القلب. ولكن اموالك وصولها.

توقعات برج الاسد لشهر مايو 2020

ابراج لالثور يقترح عليك أن تكون حذرا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الصحية مثل ألم في الساق أو القدمين حرق.

توقعات برج الاسد لشهر يونيو 2020

هو الشهر الذي تحتاج بولز لاتخاذ المقعد الخلفي في مهنة والعمل القرارات.

توقعات برج الاسد لشهر يوليو 2020

نرى الحب والمصالح الفكرية يأخذ الشكل. لا تنفق الكثير من المال على المشتريات الفخمة.

توقعات برج الاسد لشهر اغسطس 2020

يظهر لك سوف تتمتع التجديد منزلك هذا الشهر. قد يعانون أيضا من اضطراب في المعدة من اصابته بفيروس في المعدة.

توقعات برج الاسد لشهر سبتمبر 2020

هو شهر تغييرات جذرية في نمط حياتك.

توقعات برج الاسد لشهر اكتوبر 2020

التوقعات التي ستأتي برج الثور في شراكات أو علاقات حب جديدة خلال الشهر.

توقعات برج الاسد لشهر نوفمبر 2020

هو الوقت المناسب لانقاص وزنه أو الذهاب في رحلة روحية.

توقعات برج الاسد لشهر ديسمبر 2020

هو شهر للتقدم والتحول الشخصي.

ابراج الاسد 2020 : يتنبأ بأن هذا سيكون عاما كبيرا لتغيير تفكيرك والنظر إلى الحياة من منظور جديد.

ويبقي ذلك في علم الغيب ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالي، وهُناك مقولة مشهورة تقول (كذب المنجمون ولو صدقوا).