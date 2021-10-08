تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر .. بث مباراة مصر وليبيا بث مباشر يلا شوت اليوم 08-10-2021

مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مصر ضد ليبيا egypt vs libya في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 اليوم الجمعه ، بهدف تحقيق الانتصار الاول مع كالوس كيروش والبقاء في المنافسه علي التاهل من المقرر اليوم ان يستقبل منتخبان الوطني علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب ليبيا اللليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف يستقبل منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا علي ارضيه ملعب الجيش ببرج العرب وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في دور المجموعات ، وفي تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره سوف تبدا مباراه مصر وليبيا وذلك في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله كل منتخب الخروج من المباراه بنتيجه جيده لتعزيز مركزه.

مباراة مصر وليبيا

منتخب مصر هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب في دور المجموعات من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخبان الوطني حاليا في المجموعه هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه السادسه برصيد اربع نقاط جمعهم منتخبان بعد ان لعب مبارتان الي الان في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم من خلالهم حقق منتخبان الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه واحده ، منتخبان اليوم سوف يخوض المباراه وهو يريد تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تصدر المجموعه ، منتخبان كان قد تعادل في الجوله الثانيه من التصفيات والتقي منتخب مصر في هذه الجوله مع منتخب الجابون وقد تعادل منتخب مصر في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل هدف.

فيما منتخب ليبيا فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب ليبيا قبل مباراته مع منتخبان حاليا هو متصدر المجموعه التاسعه وذلك بصريد 6 نقاط جمعهم منتخب ليبيا بعد ان لعب هو الاخر مبارتان الي الان من جميع مبارياته في هذه التصفيات وتمكن منتخب ليبيا من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في المجموعه ، وكانت اخر مباراه لعبها منتخب ليبيا في المجموعه كانت مع منتخب انجولا وذلك في الجوله الثانيه من التصفيات في اخر توقف دولي وقد حقق منتخب ليبيا الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل لاشئ ، منتخب ليبيا يريد اليوم تحقيق نتيجه جيده امام المنتخب المصري من اجل البقاء في صدرا المجموعه.