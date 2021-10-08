تراند اليوم : قبولات 2021 .. الحدود الدنيا للقبول المركزي 2021

جامعة بغداد كلية القانون 91 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 74.83 جامعة بغداد كلية اللغات 65.33 جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد 79.33 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية 78.83 جامعة بغداد كلية التربية للبنات 72.17 جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي 61.83 جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال 62.83 جامعة بغداد كلية الآداب 66.5 جامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس 64.83 جامعة بغداد كلية الآداب قسم الفلسفة 63.83 جامعة بغداد كلية الآداب قسم الاثار 63.5 جامعة بغداد كلية العلوم الاسلامية 61.67 جامعة بغداد كلية الأعلام 72.5 جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة 63.33 الجامعة المستنصرية كلية القانون 88.33 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية 71.83 الجامعة المستنصرية كلية الادارة والاقتصاد 76.17 الجامعة المستنصرية كلية التربية 73.33 الجامعة المستنصرية كلية الآداب 66 الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم علم النفس 64.67 الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم الفلسفة 63.83 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية 67.5 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال 60.67 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى 68.83 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياحية 62.5 جامعة البصرة كلية القانون 84.17 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 66.83 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 61.83 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 70 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 60 جامعة البصرة كلية الآداب 60.17 جامعة الموصل كلية الحقوق 70.17 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 64.17 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 60 جامعة الموصل كلية الآداب 60 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 61.5 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 60 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 60.5 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 60 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 62.5 جامعة الموصل كلية الاثار 69 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 60.17 جامعة الكوفة كلية القانون 68.17 جامعة الكوفة كلية العلوم السياسية 60 جامعة الكوفة كلية اللغات 60 جامعة الكوفة كلية الادارة والاقتصاد 61.17 جامعة الكوفة كلية التربية 71 جامعة الكوفة كلية التربية للبنات 61.83 جامعة الكوفة كلية الآداب 60 جامعة الكوفة كلية الآداب قسم الفلسفة 60 جامعة الكوفة كلية التربية الاساسية 63.5 جامعة الكوفة كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال 60 جامعة الكوفة كلية الاثار 60.17 جامعة الكوفة كلية الفقه 60.17 جامعة تكريت كلية الحقوق 65 جامعة تكريت كلية العلوم السياسية 60 جامعة تكريت كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة تكريت كلية التربية طوزخورماتو 60 جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الانسانية 61 جامعة تكريت كلية التربية للبنات 60 جامعة تكريت كلية الآداب 60 جامعة تكريت كلية التربية الأساسية الشرقاط 60 جامعة تكريت كلية العلوم الاسلامية 60 جامعة القادسية كلية القانون 72 جامعة القادسية كلية الادارة والاقتصاد 64 جامعة القادسية كلية التربية 68.33 جامعة القادسية كلية التربية للبنات 61.5 جامعة القادسية كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال 60 جامعة القادسية كلية الآداب 60 جامعة القادسية كلية الآداب قسم علم النفس 60 جامعة القادسية كلية الاثار 60 جامعة الانبار كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 78.5 جامعة الانبار كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية 62.5 جامعة الانبار كلية الادارة والاقتصاد 68.83 جامعة الانبار كلية التربية القائم 60 جامعة الانبار كلية التربية للعلوم الانسانية 67.33 جامعة الانبار كلية التربية للعلوم الانسانية قسم العلوم التربوية والنفسية 60.5 جامعة الانبار كلية التربية للبنات 60 جامعة الانبار كلية الآداب 60 جامعة الانبار كلية التربية الأساسية حديثة 60 جامعة الانبار كلية العلوم الاسلامية 60.5 الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 86.33 الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية 70.67 الجامعة العراقية كلية الادارة والاقتصاد 74.5 الجامعة العراقية كلية التربية الطارمية 66 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات 67.5 الجامعة العراقية كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة 60.17 الجامعة العراقية كلية الآداب 64.17 الجامعة العراقية كلية الآداب قسم الترجمة 71.5 الجامعة العراقية كلية العلوم الاسلامية 60 الجامعة العراقية كلية الأعلام 68.33 جامعة بابل كلية القانون 71.33 جامعة بابل كلية الادارة والاقتصاد 61.33 جامعة بابل كلية التربية للعلوم الانسانية 69.17 جامعة بابل كلية الآداب 60 جامعة بابل كلية الآداب قسم الاثار 60 جامعة بابل كلية التربية الأساسية 63.67 جامعة بابل كلية العلوم الاسلامية 60 جامعة النهرين كلية الحقوق 88.67 جامعة النهرين كلية العلوم السياسية 71.67 جامعة النهرين كلية اقتصاديات الاعمال 85.83 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 82.5 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية 69.17 جامعة ديالى كلية الادارة والاقتصاد 73.33 جامعة ديالى كلية التربية المقداد المقدادية 65 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الانسانية 72.5 جامعة ديالى كلية التربية الأساسية 66.5 جامعة ديالى كلية العلوم الاسلامية 62.5 جامعة كربلاء كلية القانون 75.17 جامعة كربلاء كلية الادارة والاقتصاد 63.67 جامعة كربلاء كلية التربية للعلوم الانسانية 68.5 جامعة كربلاء كلية العلوم السياحية 60 جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية 60.67 جامعة ذي قار كلية القانون 70 جامعة ذي قار كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الانسانية 61.5 جامعة ذي قار كلية التربية للبنات الشطرة 60 جامعة ذي قار كلية التربية للبنات الشطرة قسم رياض الاطفال 60.17 جامعة ذي قار كلية الآداب 60 جامعة ذي قار كلية الاثار سوق الشيوخ 60 جامعة ذي قار كلية العلوم الاسلامية 60 جامعة ذي قار كلية الأعلام 60 جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 68.67 جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية 60.33 جامعة كركوك كلية الادارة والاقتصاد 61.83 جامعة كركوك كلية التربية الحويجة 60 جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الانسانية 61.83 جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية 90.33 جامعة كركوك كلية الآداب 60 جامعة كركوك كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية 71.5 جامعة كركوك كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال 60.17 جامعة واسط كلية القانون 76.33 جامعة واسط كلية الادارة والاقتصاد 67.83 جامعة واسط كلية التربية للعلوم الانسانية 61.17 جامعة واسط كلية الآداب 60 جامعة واسط كلية التربية الأساسية العزيزية 60.67 جامعة واسط كلية التربية الأساسية العزيزية قسم رياض الاطفال 60 جامعة ميسان كلية القانون 70.5 جامعة ميسان كلية العلوم السياسية 60 جامعة ميسان كلية الادارة والاقتصاد 62.83 جامعة ميسان كلية التربية 68.83 جامعة ميسان كلية التربية الأساسية 61 جامعة ميسان كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى 64.5 جامعة المثنى كلية القانون 70.83 جامعة المثنى كلية الادارة والاقتصاد 64.83 جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الانسانية 73.83 جامعة المثنى كلية الآداب 61.83 جامعة المثنى كلية التربية الأساسية 68.33 جامعة سامراء كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة سامراء كلية التربية 60.33 جامعة سامراء كلية الاداب 60.17 جامعة سامراء كلية الاثار 60.17 جامعة سامراء كلية العلوم الاسلامية 60 جامعة سومر كلية القانون 65.83 جامعة سومر كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة سومر كلية التربية الأساسية 62.83 جامعة سومر كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى 61.5 جامعة نينوى كلية القانون 67.17 جامعة الفلوجة كلية القانون 70.33 جامعة الفلوجة كلية الادارة والاقتصاد 63.17 جامعة الفلوجة كلية العلوم الاسلامية 60.17 جامعة تلعفر كلية التربية الأساسية 60.17 جامعة الحمدانية كلية الادارة والاقتصاد 60.17 جامعة الحمدانية كلية التربية 60 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الاداري الموصل 53.67 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الاداري نينوى 50 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الاداري كركوك 54.5 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الاداري الحويجة 50 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الاداري الدور(صلاح الدين) 50 جامعة الفرات الاوسط التقنية الكلية التقنية الادارية الكوفة 60 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري بابل 55.17 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري المسيب 53.83 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري الكوفة قسم تقنيات ادارة المواد 58.83 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري النجف 53.83 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري كربلاء 53.33 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري القادسية 53.17 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري السماوة 55.33 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني الاداري الرميثة قسم تقنيات المحاسبة 54 جامعة الفرات الاوسط التقنية المعهد التقني فنون النجف 53 الجامعة التقنية الوسطى الكلية التقنية الادارية بغداد-الرصافة 67 الجامعة التقنية الوسطى كلية الفنون التطبيقية 60 الجامعة التقنية الوسطى معهد الادارة الرصافة 58.67 الجامعة التقنية الوسطى معهد الادارة التقني بغداد 55.5 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الاداري الانبار 51.17 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الاداري بعقوبة 55.33 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الاداري الكوت 54.67 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني الاداري الصويرة 54.67 الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني بلد قسم تقنيات المحاسبة 53.83 الجامعة التقنية الوسطى معهد الفنون التطبيقية بغداد 54.83 الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الادارية البصرة 62.33 الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الاقسام الادارية ذي قار قسم تقنيات المحاسبة 60 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني الاداري البصرة 57.67 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني الاداري العمارة 57.5 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني الاداري الناصرية 56.17 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني الاداري الشطرة قسم تقنيات ادارة المواد 54.67 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني فنون الناصرية قسم تقنيات الفنون التطبيقية 56