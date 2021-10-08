تراند اليوم : رابط منحة الزوجة والاولاد 2021 .. رابط منحة كتيب العائلة 50 الف

عمليات بحث مكثفة تدور في ليبيا عن رابط منحة الزوجة والاولاد 2021 التي تتيح للأسر الليبية الحصول من وزارة الشؤون الاجتماعية على مبلغ مالي بقيمة 50 ألف دينار ليبي، وخلال اليومين الأخيرين سجلت ألاف الأسر الفقيرة والمتعففة في ليبيا عبر رابط منحة كتيب العائلة في خطوة تجريها حكومة الوحدة الوطنية للحد من الفقر والجوع بالبلاد. يمكنكم الوصول حصرياً إلى رابط منحة الزوجة والاولاد 2021 للحصول على 50 ألف دينار ليبي من وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يستهدف بدرجة أولى العائلات الفقيرة في ليبيا. حيث يمكنكم الدخول إلى نظام الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والتي هي عبارة عن منحة لتحسين مستوى دخل الأسـرة تطبيقاً لما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2013.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية رابط منحة كتيب العائلة ، فيما قالت صفحة منحة كتيب العائلة على فيسبوك "نعلمكم أن تم فتح المنضومة الكترونيه وتم استقبال كـ دفعه أول أكثر من 1000الف عائلة اليوم وتم استقبال عدد بسيط الي تفدي وقف المنضومه وستكون هناك أكثر من دفعه والفرص متاح للجميع واليوم سوف نعلمكم عن موعد فتح المنضومه من جديد" .

بدوره أكد عقيلة صالح أنه بعد صرف منحة كُتيب العائلة لن تكون هناك عائلة ليبية فقيرة .

من جهته أعلن السيد “”عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية. عن تخصيص مبلغ مالي يصرف للمستفيدين من منحة الزوجة والابناء 2021. والذي يصل لـ 2 مليار و 250 مليون دينار، وذلك لوزارة الشؤون الإجتماعية المكلفة بصرف علاوة الزوجة والأبناء. حيث جاء هذا الدعم من الحكومة والمقرر صرفه عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادم. وفي وقت سابق عقد رئيس الوزارء السيد عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا عامًا وأشار خلاله بتسييل مليار و75 مليون دينار ليبي لحساب وزارة الشئون الإجتماعية بهدف صرف منحة الزوجة والأبناء للمستحقين.

وفي السياق ذاته كانت الحكومة الليبية قد شرعت في وقت سابق منذ شهر مايو الماضي. بصرف منحة الزوجة والأبناء إلى المستفيدين من الدعم عبر فروع المصارف بالبلاد. وتحديد في مصرف أمان ومصرف التجاري الوطني.