تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 65 مترجمة facebook .. مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة 1 facebook مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 65 مترجمة شهدت نمكن الغازي عثمان ومحاربيه من أسر الهاكن غريغور الذي فر من سجن الامبراطور ويسعى حكام القلاع المجاورة لسوغوت الحصول عليه كونه يعتبر بمثابة الكنز الثمين، وفي مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة 1 facebook يجتمع حكام الصليب لمعرفة الجهة التي بحوزتها غريغور وسط استبعاد من أن يكون عثمان وراء ذلك.

السيد تورغت ألب يختطف في أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 65 مترجمة facebook السيدة ماري شقيقة أحد الحكام الصليبين الذين يأسرون مقاتليه ويأتي السيد عثمان بناءاً على طلب من هذا الحاكم الذي تربطه فيه اتفاقية ويذهب لتورغوت ويأخذ ماري ويحررها مقابل الأسرى، لكن الصدمة عند وصول المسجونين الذين يكونون قد كسرت أيديهم وقطعت أصابعهم.

وفي حدث أخر، يدخل الفرح قيمة بالا مع معرفتها خبر أنها حامل لكن ضرتها ينتابها الخوف والكوابيس فور معرفة لك وتخاف أن يحدث صراع مستقبلاً بينها وبين إبن بالا، عثمان يطلب أن يظل خبر الحمل سراً.

وعن أحداث مسلسل قيامة عثمان ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل عثمان عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة عثمان وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل عثمان قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة عثمان وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة عثمان الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل عثمان ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة عثمان واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن عثمان بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وعثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.