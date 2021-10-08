تراند اليوم : توقف التنفس أثناء النوم يغير كيمياء المخ ويقلل التركيز

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن انقطاع التنفس أثناء النوم يغير من كيمياء المخ ويقلل التركيز .

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Newyork Daily News”، أن اضطراب توقف التنفس أثناء النوم يصيب شاباً من كل 15 شاباً ويصاحبه انخفاضا فى التركيز .

>ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقياس مستوى حمض الجلوتاميك وحمض الجاما فى قشرة الدماغ وهى منطقة فى المخ مسئولة عن تنظيم الانفعالات وضغط الدم، وتؤثر على مستوى الضغط وعلى الخلايا العصبية عندما تكون مرتفعة .

وتم مقارنة هذه القياسات مع الأعراض التى يشكو منها المريض، ووجد الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم يسبب فقدان التركيز وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وانخفاض مستوى الذاكرة .