تراند اليوم : نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021

نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021 للمعلمين الراسبين من المقرر أن تظهر بعد انتهاء الامتحان الاستدراكي خلال الفترة التي تمتد من 12-09-2021 الى 21-09-2021 .

يمكنك الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة ONFED، وذلك بإتباع الخطوات التالية البسيطة وستكون كالتالي:

الدخول إلى الأرضية الخاصة بإعلان نتائج.

كتابة رقم التسجيل.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة رمز التأكيد.

ثم قم بالضغط على استعراض.

رابط الإطلاع على نتائج امتحانات الدورة الاستدراكية ONEFD:

يمكنك الولوج إلى المنصة الديوان الوطني للتعليم عن بعد من أجل الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة من خلال الرابط التالي:

http://www.onefd.edu.dz/