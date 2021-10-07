تراند اليوم : خسوف جزئي للقمر تشهده سماء فلسطين .. وهذا موعده

رام الله / الخليج 365

تشهد سماء فلسطين والمنطقة، مساء الثلاثاء المقبل، 16 تموز/ يوليو المقبل، خسوفاً جزئياً للقمر.

ووفق الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن المواطنين يمكنهم مشاهدة الخسوف بسهولة بالعين المجردة دون استخدام معدات فلكية من كافة المدن الفلسطينية، في ظاهرة لن تتكرر حتى 15 أيار/ مايو من العام 2022.

وأضافت الجمعية، أن الخسوف الجزئي سيستمر في سماء فلسطين لمدة ساعتين و 57 دقيقة و56 ثانية، حيث يبدأ الخسوف الجزئي في تمام الساعة 11:01:43 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين، وذلك ببداية زحف ظل الأرض على شكل سواد في الطرف الشمالي الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 12:30:44 ليلاً ، ويكون حوالي 65% من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، وينتهي الخسوف الجزئي في تمام الساعة 01:59:39 فجراً.

وأشارت الى أن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفاً كلياً) أو تقريبي (فيكون خسوفاً جزئياً).

وينقسم الخسوف الى ثلاثة أنواع ، خسوف كلي، ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل وخسوف جزئي، ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر والنوع الثالث خسوف شبه الظل، ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً من دون أن ينخسف، وفق ما أورده موقع (ويكبيديا).

ومنطقة شبه الظل، هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئياً، ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي.

ولفتت الجمعية الى أنه ليس للخسوف اي تاثير على الانسان من ناحية الحظ أو العلاج كما يثار في مواقع التواصل الإجتماعي.