تراند اليوم : 3 مشروبات للتخلص بسرعة من دهون البطن والفخذين والأرداف

القاهرة/ الخليج 365

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من المشروبات, تساعد في التخلص من الدهون في المنطقة السفلى من الجسم, خاصة البطن والفخذين والأرداف.

وفيما يلي مجموعة المشروبات:

مشروب العسل والليمون

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب

عصير 4 حبات من الليمون

3 ملاعق صغيرة من العسل

ثمرة فجل الطازج

ملعقتين صغيرتين من القرفة

2 سم من جذر الزنجبيل

الطريقة

في الخلاط أمزجى كافة المكونات حتى تتجانس تماما و احتفظي بهذا المزيج في وعاء زجاجي وتناولي ملعقتين صغيرتين من الشراب مرتين في اليوم قبل الوجبات أو بعد ممارسة الرياضة.

مشروب الزنجبيل وورق الجوافة

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:

بودرة زنجبيل

ملعقة من ورق الجوافة

كوب ماء

طريقة تطبيق الوصفة

فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتركها جانبا لمدة ساعة ثم إعادة غليها مرة أخرى وتصفيتها وتناول كوب منها مرة إلى مرتين على مدار اليوم ويمكن المواظبة على المشروب لمدة شهر وستدهشين بالنتيجة

مشروب الكزبرة وجل الصبار

كل ما تحتاجين

•20 جرام من الكزبرة.

•ثمرة من الخيار.

•½ ثمرة من الليمون.

•قطعة من الزنجبيل الطازج.

•2-3 ملاعق من جل الصبار .

•½ كوب من الماء.

طريقة تطبيق المشروب

فى الخلاط يقشر الزنجبيل و تضاف له بقية المكونات داخل الخلاط ثم يضاف العسل و يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم يوميا لمدة اسبوعان وستدهشين بالنتيجة ..

مشروب الشمر والجنزبيل

المكونات:

قبضة من أوراق النعناع الخضراء

ملعقة من الجنزبيل

كوب مياه

ملعقة من الشمر

طريقة التحضير:

امزجى المكونات في وعاء، وضعيها فى كوب من الماء على النار لمدة 10 دقائق، ثم صفي المزيج واشربي كوبًا منه يوميًا بعد تناول الطعام.