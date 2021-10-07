تراند اليوم : دب يقود سيارة ويرتكب حادثاً بها ويحطمها

واشنطن/ الخليج 365

تسلل دب في ولاية أمريكية إلى سيارة مفتوحة وتمكن من الجلوس خلف مقودها وتحريكها من مكانها و"سار بها" نازلًا في منحدرًا صعبًا.

وقال مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية إن الحادث وقع ،يوم الخميس، عندما صعد دب إلى سيارة مفتوحة بحثا عن طعام واستطاع تحريكها بطريقة ما (عن طريق الصدفة)، فتدحرجت السيارة إلى أسفل المنحدر مسافة 30 مترًا واصطدمت بشجرة.

وغادر الدب مكان الحادث، غير عابئ بما حصل، بعد أن حطم الباب من الجهة اليسرى ليخرج من السيارة واثقا من نفسه.

ويعتقد بأن الدب الذي دخل السيارة كان من النوع الأسود.