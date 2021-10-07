تراند اليوم : مكيف يؤدي الى وفاة عائلة سعودية بأكملها

الرياض - الخليج 365

حادث مأساوي شهده حي الفيصلية في مدينة الرياض بالسعودية، راحت ضحيته عائلة بأكملها بسبب حريق نشب في شقتهم.

ووفق الصحف السعودية، فقد أدى انفجار مكيف إلى وفـاة سعودي ثلاثيني وزوجته وأبنائه الثلاثة أثناء نومهم بمنزلهم، (الجمعة)، في حي الفيصلية بالرياض.

وأشارت الصحف، أن فرق الدفاع المدني بالرياض تلقت بلاغا من أحد المواطنين بتصاعد دخان كثيف من أحد المنازل في حي الفيصلية وعلى الفور انتقلت الى المكان وتبين أن الدخان ناجم عن حريق اندلع في شقة بالدور الثانية في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق.

وأضافت المديرية، أن فرع الدفاع المدني أخرجت ساكني الشقة وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الدخان وتم نقلهم الى المستشفى لكنهم توفوا رغم الجهود المبذولة لانقاذ حياتهم.