تراند اليوم : وفاة أول حالة إصابة بفيروس زيكا لرجل كولومبى

أكدت السلطات الصحية فى جنوب إفريقيا أول حالة إصابة بفيروس زيكا الذى ينقله البعوض وذلك بعد أن اكتشفت إصابة رجل كولومبى به فى البلد الإفريقى.

وقال وزير الصحة أرون موتسواليدى إن إصابة الرجل بالفيروس الذى يثير قلقا دوليا بعد تفشيه فى معظم أنحاء الأمريكيتين اكتشفت أثناء زيارته لجوهانسبرج.

وقال "وصل رجل الأعمال بحمى وطفح جلدى بعد أربعة أيام تقريبا من وصوله إلى جنوب إفريقيا لكنه تعافى كليا الآن."

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى الوباء عالميا فى الأول من فبراير شباط مشيرة إلى ارتباطه بمرضيين عصبيين هما صغر حجم الرأس لدى الأطفال ومتلازمة جيلان-باريه التى قد تسبب الشلل.