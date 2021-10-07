تراند اليوم : تعرف على الأخطاء الشائعة التي ترتكبها في عطلة نهاية الأسبوع

هل تقوم بإرتكاب هذه الاخطاء الشائعة في عطلة نهاية الأسبوع؟ أحيانا يمكن لـ 48 ساعة التي تقضيها بطريقة خاطئة أن تؤثر على صحتك وحياتك كذلك. تعال لنتعرف على هذه الأخطاء وكيفية تجنبها

شراهة الطعام

عطلة نهاية الأسبوع فرصة للذهاب الى السينما، تناول الطعام مع الأصدقاء أو الحفلات. وكل هذه الانشطة يتخللها تناول للوجبات السريعة، والدهنية والمشروبات الغنية بالكافيين والسكريات.

ماذا تفعل: تقول الأبحاث أن كل ما تحتاجه لتشعر بالشبع هو القليل من السكر أو الملح. لذلك، شارك الآخرين طعامك ولا تلتهم كل الطبق لوحدك. فالقليل يكفيك والكثير يصيبك بالتخمة.

النوم لساعات طويلة

لا شك أن تعبت خلال أسبوع العمل، ولكن السهر لساعات متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع، والنوم لساعات متأخرة في الصباح لن يساعدك على إستعادة نشاطك. يطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم "إرهاق السفر الاجتماعي" ويمكن أن يضر أكثر مما يصلح.

ماذا تفعل: تنظيم الجداول الزمنية الخاصة بك عن طريقة النوم والاستيقاظ في عطلة نهاية الأسبوع خلال ساعة من توقيت يوم العمل الخاص بك.

القيام بالكثير من الأعمال

من الطبيعي أن تصل إلى المنزل متعبا جدا بعد يوم شاق في العمل وأن تترك الأطباق في الحوض والملابس المتسخة في سلة الغسيل لعطلة نهاية الاسبوع. بالإضافة إلى دفع الفواتير، تجديد بيانات البنك، إنجاز بعض الأعمال، الخ..

ماذا تفعل: انجز الأعمال المنزلية خلال الأسبوع بدلا من تركها لعطلة نهاية الاسبوع. ضع جدولا زمنيا أسبوعيا للقيام بغسيل الملابس والأطباق وكنس المنزل وتنظيف الغبار.