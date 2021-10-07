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تراند اليوم : اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” في جنوب إفريقيا

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أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا  اليوم السبت  أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” الذي ينقله البعوض.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن وزير صحة جنوب إفريقيا أرون موتسواليدي قوله :” إن المصاب بالمرض رجل كولومبي وأنه جرى اكتشاف الحالة أثناء زيارته مدينة جوهانسبرج”.

 

وتابع :”أصيب رجل الأعمال كولومبي بحمى وطفح جلدي بعد أربعة أيام تقريبا من وصوله إلى جنوب إفريقيا ، لكنه تعافى كليا الآن”.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي الوباء عالميا في الأول من فبراير ، مشيرة إلى ارتباطه بمرضيين عصبيين هما صغر حجم الرأس لدى الأطفال، ومتلازمة جيلان باريه التي قد تؤدي إلى الشلل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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