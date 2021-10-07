تراند اليوم : انطلاق حملة لتطعيم 15 مليون طفل ضد شلل الأطفال وتستمر 4 أيام

تنطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر لمدة 4 أيام. تهدف الحملة، التي تطلقها وزارة الصحة لتطعيم 15 مليوناً و533 ألف طفل تقريباً، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية.

ويتم التطعيم من خلال فرق متحركة فى الشوارع مع وجود فرق ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.