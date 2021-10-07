منوعات

تراند اليوم : طبق كيك التفاح بالكراميل

0 نشر
0 تبليغ

المقادير :

البيض: 4 حبات

دقيق: كوب

سكر: كوبان

الفانيليا: ملعقتان صغيرتان

خميرة الحلويات: ملعقة صغيرة

التفاح: 3 حبات

الزبدة: 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

أولا: ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و الخميرة و البيض في إناء عمبق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يتمتزج الخليط ويصبح كريمي

ثانيا: قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعية في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه

ثالثا: إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبية حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي

رابعا: قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار

خامسا: أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح

سادسا أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة

سابعا: قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم بحرص، وبالصحة والراحة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا