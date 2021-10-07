تراند اليوم : طبق كيك التفاح بالكراميل

المقادير :
البيض: 4 حبات
دقيق: كوب
سكر: كوبان
الفانيليا: ملعقتان صغيرتان
خميرة الحلويات: ملعقة صغيرة
التفاح: 3 حبات
الزبدة: 3 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير
أولا: ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و الخميرة و البيض في إناء عمبق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يتمتزج الخليط ويصبح كريمي
ثانيا: قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعية في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه
ثالثا: إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبية حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي
رابعا: قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار
خامسا: أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح
سادسا أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة
سابعا: قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم بحرص، وبالصحة والراحة.