تراند اليوم : طبق كيك التفاح بالكراميل

المقادير :

البيض: 4 حبات

دقيق: كوب

سكر: كوبان

الفانيليا: ملعقتان صغيرتان

خميرة الحلويات: ملعقة صغيرة

التفاح: 3 حبات

الزبدة: 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

أولا: ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و الخميرة و البيض في إناء عمبق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يتمتزج الخليط ويصبح كريمي

ثانيا: قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعية في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه

ثالثا: إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبية حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي

رابعا: قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار

خامسا: أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح

سادسا أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة

سابعا: قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم بحرص، وبالصحة والراحة.