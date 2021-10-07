تراند اليوم : طبق فتة الباذنجان واللحم من مطبخ منال العالم

المقادير:

-1 كيلوغرام لحم غنم/قطع بالعظم

-1 حبّة كبيرة بصل، أرباع

-5 فصّ هيل

-1 عود قرفة

-10 فصّ فلفل أسود

-1 ملعقة صغيرة بهار مشكّل

-1 ملعقة كبيرة ملح

-3 كوب أرز قصير الحبّة

-3 رغيف خبز مقطّع/ مكعبات/ محمّص

مقادير صلصة الطماطم:

-2 ملعقة كبيرة سمن

-5 فصّ ثوم مهروس

-3 كوب عصير طماطم

مقادير صلصة الخلّ:

-4 ملعقة كبيرة زيت

-5 فصّ ثوم مهروس

-ربع كوب خلّ

-1 كوب مرق

-2 ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

-1 قرن فلفل أخضر مفروم

للتزيين: صنوبرمقلي

طريقة التحضير:

1-ضعي، في قدر عميقة، كميّة وافرة من الماء، على نار متوسّطة حتّى تغلي بقوّة. ثمّ أضيفي بعد ذلك اللحم والبصل والهال والقرفة والفلفل والبهار والملح. دعي اللحم، إلى أن ينضج تماماً.

2-صفّي المرق، واحتفظي به ساخناً.

3-اغسلي الأرز بالماء مرّات عدّة، ثمّ انقعيه لمدّة 15 دقيقة.

4-ضعي، في قدر متوسّطة الحجم، الزيت على نار متوسّطة. صفّي الأرز من ماء النقع.

5-أضيفي الأرز، وقلّبي لثوانٍ عدّة فقط، حتّى يُغطّي الزيت الأرز.

6-أضيفي 4 أكواب من المرق. قلّبي الأرز مرّات عدّة، ثمّ دعي المرق إلى أن يغلي بقوة وتتكوّن ثقوب على سطح الأرز. غطّي القدر، ودعي الأرز على نار هادئة لمدّة 30 دقيقة.

7-لإعداد صلصة الطماطم: في قدر متوسّطة الحجم، ضعي السمن والثوم على نار متوسّطة. قلّبي، باستعمال ملعقة خشبيّة، الثوم إلى أن تتصاعد رائحته. ثمّ أضيفي الطماطم ودعيها على نار هادئة لمدّة 5 دقائق، إلى أن تتسبّك.

8-لإعداد صلصة الخلّ: ضعي، في قدر صغيرة الحجم، الزيت على نار متوسّطة. أضيفي الثوم والخلّ والمرق والملح والفلفل والفلفل الأخضر، ثم اتركي المكوّنات تغلي لمدّة دقيقتين.

9-في مقلاة واسعة، ضعي 4/1 كوب من السمن على نار متوسّطة، أضيفي قطع اللحم، وقلّبيها إلى أن تُصبح ذهبيّة اللون.

10-ضعي، في طبق التقديم، الخبز، ووزّعي قليلاً من صلصة الطماطم بحيث يتشرّب الخبز الصلصة. وزّعي قليلاً من صلصة الخلّ، كما الأرز بحيث تغطّي الخبز. ضعي اللحم، ووزّعي باقي صلصة الطماطم وصلصة الخلّ.

11-زيّني فتة اللحم بالصنوبر، ثم قدّميها مباشرةً.