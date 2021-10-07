تراند اليوم : القوات المسلحة تستضيف المؤتمر السنوي الـ43 لأمراض القلب

تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، المؤتمر السنوي الثالث والأربعون لأمراض القلب، والذي تبدأ فعالياته في الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجارى، بمشاركة العديد من جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية والمراكز البحثية والجامعات المصرية والعربية، ونخبة من الخبراء العالميين، وعدد من أساتذة القلب بالجامعات المصرية واستشاري القلب في القوات المسلحة ووزارة الصحة.

يتناول المؤتمر والذي يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية، على مدى اربعة أيام، العديد من الجلسات العلمية وورش العمل، ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة في مجال جراحات أمراض القلب وعلاج الانسدادات المزمنة باستخدام القسطرة التداخلية، وكهربة القلب وأمراض القلب في الأطفال والتي تساهم في التشخيص وسرعة العلاج، وأيضا آخر المستجدات والابحاث العلمية والتوصيات الطبية في هذا المجال.

كما يشهد المؤتمر تنفيذ 16 عملية جراحية للقسطرة التداخلية، ونقلها عبر شبكة الفيديوكونفرانس، لنقل وتبادل الخبرات العملية للأطباء المشاركين في المؤتمر، كذلك التدريب على أساليب إنقاذ الحياة وانعاش القلب بالتعاون مع كبري جمعيات القلب العالمية، ويأتى ذلك في إطار جهود القوات المسلحة في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري.