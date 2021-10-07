تراند اليوم : عثمان ٦٥ .. عثمان الجزء الثالث الحلقه الاولى .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 65 رابط عثمان الحلقه 65 HD

عثمان الجزء الثالث الحلقه الاولى عثمان 65 عثمان ٦٥ عثمان الحلقه 65 فيسبوك مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 65 قصة عشق مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 65 مسلسل عثمان حلقه 65 مسلسل قيامه عثمان الحلقه 65، وتدور أحداث المسلسل حول مؤسس الدولة العثمانية عثمان إبن الغازي أرطغرل بن سليمان شاه وصراعه مع الصليبين والمغول والخونة والجواسيس.

تدور أحداث مسلسل عثمان حول قيام الدولة العثمانية والروف الصعبة عندما تأسيسها من فقر وصراعات حيث قام عثمان بتأسيس جيشاً قوياً يواجه به الجيوش الأخرى من مغول وروم وفرس، وقامت وسائل الأعلام إلى نشر أسماء وصور ممثلين المسلسل ومن ضمن أبطال المسلسل الممثل بوراك أوزجفيت الذي يجسد دور عثمان الغازي خليفة السلطان أرطغرل، وتم التدريب على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف وفنون القتال لمدة 8 ساعان يوميا لمدة 5 أيام أسبوعياً و شارك الممثلان غوندوز بي وسافجي بي أبناء السلطان أرطغرل والأخوان الكبيران للسطان عثمان إلى جانب أخيهمها عثمان.

أحداث المسلسل تتحدث على قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة من قبل عثمان وهو أصغر أبناء أرطغرل، فيخلف أباه بعد وفاته، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية من جديد والتحديات التي تواجه الدولة، وجسدت الممثلة التركية أوزغي تورير شخصية بطلة مسلسل قيامة عثمان وهي زوجة السلطان عثمان، ويجسد الممثل تورغوت الب والذي يقوم بالعديد من المهام في عهد عثمان ولد السيد أرطغرل.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة دعوة

يمكن وضع التردد الخاص بقناة الدعوة التي قيل في بداية بث المسلسل أنه سيعرض عليها، قبل أن يهر أن الأمر غير صحيح، وإليكم تردد قناة الدعوة:

القمر; نايل سات.

التردد ومعدل الترميز :12687 أفقي 27500.

3/4.

لكن يمكن أن تشاهدوا بث المسلسل الساعة الثامنة مساء على قناة اليرموك الأردنية على تردد 11678 رأسي بتقنية HD.