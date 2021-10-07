تراند اليوم : مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook ,, المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة 65 facebook .. المؤسس عثمان حلقة 65 مترجمة

بثت قناة ATV التركية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة 65 الأولى والتي شهدت أحداثاً مثيرة عقب مواجهة عثمان للصليبين وحروبه معهم وقتله عدد كبير منهم. وننشر لكم رابط يوتيوب مباشر لمشاهدة الحلقة الجديدة من عثمان الحلقة 65 بجودات عالية بدون تقطيع.

تدور أحداث مسلسل عثمان حول قيام الدولة العثمانية والروف الصعبة عندما تأسيسها من فقر وصراعات حيث قام عثمان بتأسيس جيشاً قوياً يواجه به الجيوش الأخرى من مغول وروم وفرس، وقامت وسائل الأعلام إلى نشر أسماء وصور ممثلين المسلسل ومن ضمن أبطال المسلسل الممثل بوراك أوزجفيت الذي يجسد دور عثمان الغازي خليفة السلطان أرطغرل، وتم التدريب على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف وفنون القتال لمدة 8 ساعان يوميا لمدة 5 أيام أسبوعياً و شارك الممثلان غوندوز بي وسافجي بي أبناء السلطان أرطغرل والأخوان الكبيران للسطان عثمان إلى جانب أخيهمها عثمان.

أحداث المسلسل تتحدث على قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة من قبل عثمان وهو أصغر أبناء أرطغرل، فيخلف أباه بعد وفاته، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية من جديد والتحديات التي تواجه الدولة، وجسدت الممثلة التركية أوزغي تورير شخصية بطلة مسلسل قيامة عثمان وهي زوجة السلطان عثمان، ويجسد الممثل تورغوت الب والذي يقوم بالعديد من المهام في عهد عثمان ولد السيد أرطغرل.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.