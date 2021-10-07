تراند اليوم : 7 أسباب صحية مقنعة تجعل التمر خيارك الأول عند انطلاق مدفع الإفطار

وكالات - الخليج 365

خلال شهر رمضان المبارك يتبع الصائمون عادات غذائية مختلفة، وخاصة بعد انطلاق مدفع الإفطار، فمنهم من يفطر على ماء أو تمر أو بتناول العصائر والمشروبات الغازية أو حتى القهوة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعلك تتناول التمر عند الإفطار وفى السحور، نظرا لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وفوائد صحية مثيرة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى naturalsociety وتشمل:

1.يساهم التمر فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى ويخلصك من الإمساك، كما يحتوى على تركيزات عالية من الألياف الذائبة وغير الذائبة التى تساهم فى تنظيف الأمعاء وتعزيز كفائتها، ولذا يفضل أن تبدأ به طعامك.

2.تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، التى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم.

3.يتمتع التمر بخواص رائعة مضادة للالتهابات نظرا لاحتوائه على عنصر المغنسيوم، الذى يقلل من عوامل الالتهابات فى الجسم، وكما يحد من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل وألزهايمر.

4.التمر يخفض أيضا ضغط الدم نظرا لاحتوائه على تركيزات جيدة من البوتاسيوم والماغنسيوم.

5.يحد التمر من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حسبما أكدت المجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية.

6.يساهم التمر فى تعزيز صحة الحوامل وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات الولادة.

7.يعزز التمر صحة المخ ويعيد له نشاطه وحيويته ويحسن القدرة على التركيز، وذلك حسبما نشر مؤخرا بمجلة "JAMA Internal Medicine".