تراند اليوم : عطر الشام الحلقة 3 .. مسلسل عطر الشام الحلقة الثالثة أونلاين

تنطلق أحداث مسلسل عطر الشام الشاميّ في العشرينات من القرن الماضي مع بداية الدخول الفرنسي الى سوريا. وتدور أحداث القصّة حول كبير حارة القصب “أبو عامر” (رشيد عسّاف) الذي عمِل مع الدخول الفرنسي، على حلّ الخلافات وجمع الناس لمقاومة المحتلّ.

و تدور أحداث الجزء الأوّل من "عطر الشام" في دمشق، بحارة "القصب"، خلال عشرينيات القرن الماضي، ويروي حكاية زعيم الحارة "أبو عامر" مع زوجاته الأربع، وابنه الوحيد الذي طال انتظاره.

وتتقاطع قصة الزعيم، مع قصص أخرى، تعكس جانباً أقرب ما يكون لواقع الحياة الاجتماعية بدمشق، خلال تلك الفترة، وتبدو جريئة أكثر من المألوف في الأعمال الدمشقية عادة.

المسلسل من بطولة" رشيد عساف, صباح الجزائري, وائل رمضان, زهير رمضان, سلمى المصري, إمارات رزق, رنا أبيض, رضوان عقيلي, ليليا الأطرش, وفاء الموصللي, قاسم ملحو, ليا مباردي, علا بدر, مضر جبر, أمانة والي, مؤيد الخراط, عاصم حواط, سليم صبري, علي كريم, حسام تحسين بيك, نجاح سفكوني, يزن خليل, كرم شعراني, طارق صباغ, غادة بشور, أنطوانيت نجيب, نادين خوري, تيسير إدريس, رغداء هاشم, فاديا خطاب, سوسن ميخائيل, محمد قنوع, إيمان عبد العزيز, عبد الرحمن أبو القاسم, فاتح سلمان, سمير الشماط, يوسف المقبل, أحمد مللي.انطوانيت نجيب, حسام تحسين بيك, زهير رمضان , سوسن ميخائيل, صباح الجزائرية, علي كريم, غادة بشور, ليليا الأطرش, نادين خوري, وفاء موصلي".

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