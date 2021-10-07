تراند اليوم : مسلسل الاسطورة الحلقة 4 .. مسلسل "الاسطورة " الحلقة الرابعة الجديدة بجودة HD

في أحداث مسلسل الاسطورة الرمضاني الجديدة يتم القبض على رفاعي الدسوقي أثناء عقد لصفقة أسلحة نارية تقليدية التي يقوم بتصنيعها في ورشته، يرفض رفاعي في مسلسل " الاسطورة" أن يقوم بالتوقيع على محضر الضبط ويهدد الضابط "كمال"، في نفس الوقت يبدأ ناصر في البحث عن طريقة لتبرئة شقيقه الأكبر رفاعي من هذه التهمة.

وتكشف الأحداث أن عصام هو من قام بالتعاون مع الضابط "كمال" ضد رفاعي الدسوقي وأبلغ عن صفقة السلاح.في النهاية ينجح ناصر في وضع خطة محكمة وإخلاء سبيل شقيقه رفاعي الدسوقي من قسم الشرطة.يخرج رفاعي الدسوقي بعد الإفراج عنه ويقتنع بحديث والدته ويذهب ليعيد زوجته الغاضبة إلى المنزل مرة أخرى.

ومسلسل "الأسطورة" دراما اجتماعية ترصد أحلام شباب الطبقة الفقيرة التي تعيش في أحياء القاهرة الشعبية، وطموحات هؤلاء الشباب في أن يصبحوا ذوي شأن في المجتمع وأملهم في الخروج من عباءة الفقر؛ لكن هذه الطموحات تتحطم على صخرة الواقع.

تدور قصة المسلسل حول حياة الشاب ناصر الدسوقي (محمد رمضان)، الذي نشأت وتربى في حي السبتية الشعبي بالقاهرة؛ لكنه اجتهد وأصر على استكمال تعليمه وحصل على ليسانس الحقوق وكان حلمه دائما أن يلتحق بالنيابة العامة، لكن أسباباً عائلية حالت دون تحقيقه ذلك، بسبب تورّط شقيقه التوأم "رفاعي" في أنشطة غير مشروعة منها التجارة في السلاح والمخدرات، ويتعرض أيضا ناصر لصدمة على المستوى الشخصي بعدما رفضت أسرة حبيبته الثرية أن يرتبط بها.

مازال ناصر يصر على تحقيق أحلامه بطرق مشروعة فيسافر إلى إحدى الدول العربية للعمل في مجال الاستشارات القانونية،لكن تعاكسه الظروف مرة أخرى، وتتعرض والدته لنكسة صحيّة يضطر للعودة، وتبدأ حياته تتعقد أكثر بعدما عاد ووجد نفسه مضطراً لمواجهة أكبر عائلات المنطقة وهي عائلة النمر.

مسلسل الأسطورة تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي، ومن بطولة كوكبة إلى جانب النجم محمد رمضان (الذي يجسد شخصيتي ناصر ورفاعي)، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعايدة رياض، وهادي الجيّار، ورجاء الجداوي، وصبري عبد المنعم، وروجينا، وريم مصطفى، ودنيا عبد العزيز، وأشرف زكي، وفايق عزب، ومحمد عبد الحافظ، ومحمود حافظ، وياسمين صبري، وجلال الزاكي، ومي عمر، ونسرين أمين، ومحمد غنيم.

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