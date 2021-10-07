تراند اليوم : سبع أخطاء غذائية تدمر صحتك في رمضان

القاهرة - الخليج 365

كشفت أخصائية الطب الوقائي والتثقيف الصحي الدكتورة رضوى طاهر خلال ندوة التوعية بالجمعية المصرية عن سبعة أخطاء غذائية يقع فيها أغلب الصائمون يوميا في رمضان، تؤدي إلى الإصابة بالأمراض والأزمات الصحية التي من الممكن أن تصل إلى الوفاة الفجائية عند بعض المرضى الصائمين.

1- شرب كميات كبيرة من المياه لحظة الإفطار، الأمر الذي ينتج عنه أضرار بالغة في الجهاز الهضمي والأعصاب، والأفضل هو شرب كوب من المياه عند أذان المغرب، وبعد الفطور شرب كوب أو كوبين كل 45 دقيقة حتى الإمساك".

2- الاعتماد على تناول السلطة عند الإفطار بكميات كبيرة وهو اختيار ضار، لأن السلطة غنية بالألياف غير المذابة وتظل بالمعدة فترة طويلة، وأفضل وقت لتناولها هو وقت السحور لأنها غنية بالبوتاسيوم والألياف وتشبع الإنسان حتى اليوم التالي وتساعد أيضا على تحمل العطش.

3- تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة وهو أسلوب غير صحى يسبب الخمول والكسل والشعور بالدوخة ويفضل تناولها بعد ساعتين على الأقل من الفطور.

4- شرب العصائر غير الطبيعية أو التي تحتوى على اصباغ أو محليات أو سكريات عالية.

5- الإفراط في تناول الاطعمة الدسمة أو النشويات خاصة عند الإفطار فهو مضر جدا ويسبب التخمة وأمراض سوء الهضم، كذلك يجب الامتناع عن تناول الحلويات عند السحور لتجنب العطش.

6- إهمال تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم في السحور رغم اهميتها في منع العطش وتوفير الترطيب الكافي للجسم خلال ساعات النهار ويمكن الحصول عليها من الموز والحليب والتمر والأفوكادو والمشمش المجفف والفستق والقرع والفاصوليا والكاكاو الداكن.

7- إغفال تناول الفواكه والاكتفاء بعصيرها وهو تصرف غير صحي، لأن الفاكهة عندما تعصر تفقد قيمة الألياف وتصبح ماء وسكرا وبعض الفيتامينات والمعادن، ولكن عند تناولها صحيحة فتكون غنية بالألياف الضرورية في حالة الصيام.