تراند اليوم : مسلسل وعد الحلقة 4 / مسلسل " وعد " الحلقة الرابعة بجودة عالية

أحداث مسلسل وعد تدور حول رصد درامي لتعقيدات العلاقة بين الرجل والمرأة ،بين الحب والمصلحة يطرح مسلسل "وعد" اشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة في دراما رومانسية إجتماعية، وتعتمد فكرة المسلسل على فكرة الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة.

مسلسل "وعد" بطولة مى عز الدين، وأحمد السعدنى، وحازم سمير، وحسن حسنى، وسهر الصايغ، وكارمن لبس، وحمدى المرغنى، وملك قورة، ورانيا ملاح، ومحمد الشرنوبى، وحسام داغر، وسميرة مقرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك إخراج إبراهيم فخر، وتؤدي أغنية التتر الفنانة نانسي عجرم.

ويعتبر مسلسل وعد هو التعاون الثاني بين الفنانة مي عزالدين والمخرج إبراهيم فخر، بعد مسلسل حالة عشق الذي عرض في رمضان 2015م، وبدأ بكتابة القصة الكاتب أيمن سلامة تحت اسم "وعد"، إلا إنه اعتذر بعد ذلك عن استكمال الحلقات، فتم اختيار الكاتب "محمد سليمان عبدالمالك" بدلا منه وتقرر اختيار اسم "حنين" للمسلسل، إلا إنه بعد ذلك تمت العودة لاسم "وعد" للعرض على الشاشة في رمضان 2016م.

المسلسل من هنا