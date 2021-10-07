تراند اليوم : مأمون وشركاه الحلقة 4 .. مسلسل مامون وشركاه الحلقة الرابعة الجديدة أونلاين

نتابع معكم عشاق الدراما المصرية عرض حلقات مسلسل مامون وشركاه ففي الاحداث الجديدة لمسلسل مأمون وشركاه تقابل مأمون مع مسز أنجيل التي ترغب في شراء منزله بمبلغ 40 مليون جنيه لكن طمعه جعله يطلب 10 مليون دولار رغم موافقته على السعر الأول.

في الحلقة 3 دفع نشأت المبلغ الذي طلبه أحد الأشخاص لإعادة سيارة حميدة وبالفعل عادت لها السيارة لكنها غضبت عندما علمت أن نشأت هو من دفع المبلغ.

نشأت وزوجته رجاء ذهبا لاستقبال ابنتهما العائدة من الخارج بعد إنهاء دراستها في لندن وفرحا نشأت بشدة لعودتها.

يوسف يعاني من سطوة حماته ورفضها الدائم له خاصة بعد أن تدخلت الاسرة لإخراجه من الحبس بعد مشاجرته مع حبيب كارلا.

وتدور أحداث المسلسل الرمضاني حول (مأمون) حول رجل البخيل جداّ ، و لديه أربعة أبناء حيث يحرمهم من كل شيء هم ومع زوجته، وبعد العديد من المشاكل ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه رجل غني جداّ ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية وتبدأ الدراما والكوميديا ، فتتصاعد الأحداث فى إطار اجتماعي ساخر جميل .

​مسلسل مأمون وشركاه وفى هذا الصدد تجاوزت ميزانية مسلسلات الرمضانية السنة هذة في جمهورية مصر مايزيد عن مليارين ونصف دولار. وحيث يستحوذ نجوم الاعمال الدرامية على 70% من ميزانية أي عمل درامي بدعوى أن شهرتهم هي التي تؤدي إلى نجاح اعمل الدرامي او البرنامج , ويتربع على عرش اعلا الاجور عادل امام ويليه فى المرتبة يحي الفخراني ويليهم فى المرتبة النجم الصاعد محمد رمضان فى مسلسل الاسطورة , علماّ ان النجم محمد رمضان أثار ضجة وذلك بعد نشره صورة ملايين من الدولارات وغرد بعد ان اثارت جدلاّ واسعاّ لدي متابعيه بقوله ان هذة الاموال هي مزورة مخصصة للمسلسل الذي سيقدمه فى شهر رمضان المبارك “الاسطورة”.

مأمون وشركائه من هنا