تراند اليوم : منظمة الغذاء والدواء تحذر من 9 منتجات طحين أمريكي

واشنطن - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام 9 منتجات طحينٍ تنتجها شركة (eneral Mills) الأمريكية؛ لاحتمال تلوثها ببكتيريا «إي كولاي» المعوية.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، رصدها عبر مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات إنذاراً أمريكياً بشأن (General Mills).

ويفيد الإنذار الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بقيام الشركة بالسحب الاحترازي لمنتجات طحين متعددة معبأة في عبوات ورقية، نظراً لاحتمال تلوثها ببكتيريا (E. coli)، ما قد يشكل ضرراً على صحة المستهلك.

وأوصت «الغذاء والدواء» المستهلكين السعوديين بعدم استخدام المنتجات المسحوبة والتخلص مما لديهم منها فوراً.

وأبانت أنها تقصَّت عن هذه المنتجات في الأسواق السعودية «وتم حجز الكميات المضبوطة منها ومنع بيعها»، فيما تُستكمَل إجراءات التأكد من خلو الأسواق من هذه المنتجات لضمان سلامة المستهلك.