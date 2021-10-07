تراند اليوم : شاهد نت باب الحارة 8 الحلقة 4 .. مسلسل باب الحارة الجزء الثامن الحلقة الرابعة أونلاين

نستكمل معكم عشاق مسلسل باب الحارة تقديم الحلقة الرابعة من مسلسل باب الحارة 8 ،فبعد النجاحات التي حققها مسلسل باب الحارة في الأجزاء السبعة الماضية ، يستمر عرض الجزء الثامن من باب الحارة في رمضان هذه السنة ، ومع الانتظار والترقب الواسع بين الاوساط العربية الكل متشوق لمتابعة احداث وحلقات المسلسل بعد الإعلانات التي تم عرضها على شاشة MBC ، مشاهد خطفت قلوب المشاهدين لما فيه من لقطات ومشاهد مثيرة لما سيجري من احداث في مسلسل باب الحارة الجزء الثامن ، ف يبدو اننا ننتظر جزء مليء بالاحداث والتفاصيل الجديدة التي سيحملها لنا المسلسل .

ولعل الامر الملفت جداً في هذا الجزء من المسلسل هو ظهور حكيم الحارة وحلاقها أبو عصام وهو يمدح بزوجته سعاد ويقول بأنها ستقود هي الحارة بكاملها وستكون الأمر الناهي فيها.

و تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة خلال حقبة ثلاثينات القرن الماضي، مع نقلة زمنية بحدود العام تقريبًا، ضمن الإطار ذاته لحكاية (باب الحارة) الافتراضية،ويظهر فى باب الحارة الجزء الثامن شخصيات جديدة ، فلسوف يتم أستبدال عقيد الحارة معتز بالنجم مصطفى سعد الدين،كما لايشارك الممثل السوري الكبير أيمن زيدان بالمسلسل، ويحل بديلاً عنه بدور 'أبوظافر' أسعد فضّة.

كما تظهر شخصية النجمة سلاف فواخرجي كمحامية في باب الحارة ،وتحل الممثلة أريج خضور بدلاً من زوجة عصام الأولى لطفية،وسيغيب عقد حارة أبو النار عن المسلسل بسبب لجوئه لتركيا في ظل الاحداث الجارية في سوريا.

وعلى صعيد عائلة أبو بدر ضعيف الشخصية في مسلسل باب الحارة ستتابع زوجته في الجزء الثامن فوزية حضورها الكوميدي المحبب وخصوصاً في ظل تدخلها بمشاكل نساء الحارة عدا عن أن سيطرتها على أبو بدر لن تتغير بل ربما تزيد من قسوتها عليه وهناك مفاجأة في حياة أبو بدر وفوزية ستقلب الأحداث راساً على عقب.

ويتابع مسلسل باب الحارة الالاف في الوطن العربي والعالم فلقد حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات السبع الماضية على صعيد السيطرة على قلوب الجماهير العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.