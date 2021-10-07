تراند اليوم : مسلسل القيصر الحلقة 4 .. مسلسل القيصر الحلقة الرابعة بجودة عالية

تدور أحداث مسلسل القيصر حول شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى (القيصر) تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع تولي القيصر قيادة المجموعة يفاجئ بحصار الشرطة له في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، إلا هو ويصبح الناجي الوحيد.

وبدأت أحداث بداية المسلسل مداهمة أمنية من قوات العمليات الخاصة لإحدى البؤر الإرهابية بمدينة رفح بشمال سيناء، تتوصل القوة الأمنية لأحد أنفاق التهريب وتقتحمها وتقوم بتصفية كل العناصر الإرهابية إلا أحد العناصر "القيصر" الذي يقوم بقتل وإصابة العديد من رجال الأمن حتى يستسلم بعد مجيء قوة دعم أخرى وضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب كانت تخص قوة حفظ السلام، تتولى القيادة الأمنية بالقاهرة القضية ويأمرون بوضع المتهم بسجن المغارة، وهو أحد السجون السرية شديدة الحراسة التي لا يعلم عنها أحد أي معلومة وبعيدة عن منظمات حقوق الإنسان، يحاول ضباط السجن انتزاع اعترافات من القيصر لكن دون جدوى سوى الاسم، والتفاوض أيضًا مع الدساس "أحمد حلاوة" أحد العناصر الإرهابية الخطرة لمعرفة خط سير الأسلحة المضبوطة.

ويحاول العميد رشاد "طارق النهري" استجواب القيصر لمعرفة علاقته بالإرهابي أبو راغب لكن دون جدوى، يسافر اللواء زكريا إلى شمال سيناء لاستجواب ضباط العملية ويعرف الملابسات ويكتشف أن هناك لغز حيث أخبره أحد الضباط أن القيصر كان يقتل رجال أبو راغب فكيف يكون أحدهم، يقترح خروج القيصر من الزنزانة الإنفرادية حتى يلاقي الدساس لعل أحدهم يعترف بالمعلومات التي لديه، يلتقي الدساس بالقيصر أثناء التريض ويهدد كل منهما الآخر، تحاول فريدة "ريهام عبد الغفور" أن تدخل إحدى جمعيات حقوق الإنسان العالمية لاخذ تصريح لزيارة سجن المغارة لكش ما به من ممارسات.

المسلسل من هنا