تراند اليوم : مسلسل السلطانة راضية الحلقة 3 الثالثة .. السلطانة راضية الحلقة 4 الرابعة يوتيوب

تدور أحداث مسلسل السلطانة راضية حول سلطانة راضية وهي من عائلة ملكية ووالدها يحكم دلهي منذ سنوات وبعد فترة يموت والدها وتحكم هي المملكة وتصبح ملكة جيدة وتنشر العدل وتبعد الفساد، ويحبها الأمير جلال محمود ويتزوجها لكن تظهر شخصيات عنيفة وتقوم بتخريب العلاقة بينهما لكن القدر يجمعهما.

وسلطانة راضية هي من عائلة ملكية ووالده يحكم دلهي منذو سنوات وبعد فترة والده يموت وتحكم هي المملكة وتصبح ملكة جيدة وتنشر العدل وتبعد الفساد وبعد فترة الامير جلال محمود مسعود يحب المملكة ويحبان بعض ويتزوجها لكن تضهر شخصيات عنيفة وتقوم بتخريب العلاقة بينهم لكن القدر يجمعم.

عام 1236 ولدت راضية ابنة السلطان مسعود الدين كانت حاكمة الإناث من سلطنة دلهي و كان لديها ا اخ اكبر اسمه ركن الدين و اخ اصغر اسمه معز الدين و هي تنتمي الى عائلة مسلمة و بعدها توفي السلطان و تم اغتيال ركن الدين و امه شاه و بقيت راضية وحيدة لان اخاها معتز كان يدبر خطط لقتلها و يخطط لاخذ المملكة منها و بعد 6 اشهر تم تعيين راضية كسلطانة لدلهي و قد تخلت عن لبس الحجابات و الملابس النسائية واعتمدت لبس ملابس الرجال وكانت حاكمة و عادلة و لديها كل صفات السلاطيين و بعد ذالك دخلت راضية في قصة حب مع عشيقها اختيار الدين مسعود النبلاء التركية شكلت الآن خطة لمقاومة المنظمة انهم يريدون إضعاف الملوك و السلاطيين بشكل دائم وجها لوجه مع طبقة النبلاء كان زعيم هذه المؤامرة مالك الدين الذي اتى من مكتب محافظ بادون و اراد ان ياخذ مملكة بهرام و لاكن قالو انه ممنوع أن يرتفع اي حكم في دلهي طالما كانت السلطانة الحالية هناك وبالتالي تم وضع خطط كبيرة لقتل كابير الدين مسعود صديق طفولتها و هو أول من أثار مستوى التمرد في دلهي فقررت راضية ان تنشى القبض على "اتيغا" وزملائه المتآمرين ضد حبيبها

كابير الدين و راضية هم اصدقاء الطفولة و عاشو اوقات جميلة و رومانسية مع بعضهم و قررو الزواج لاكن حصلت مؤمرة بين كابير و راضية عندما كانت راضية في صلاة الجمعة و حكمو على راضية ب 6 اشهر من السجن بتهمة العيش في علاقة عاطفية و اهمال المملكة ومن بعد تلك المدة اثبتت المحكمة براءة راضية و خرجت من السجن و تزوجت هي و كابيرو في 1240 احتل معز الدين اخ راضية العرش و انشاء خطط ضد اخته و قد انتصر عليها هي و زوجها كابير في معركة و بعد محاربتها و مجهودها ماتت راضية و لاكن قبل موتها قالت انها لا تريد ان يدفنها المؤرخيين و الاحتلاليينن و انها تريد ان تندفن في 3 اماكن فقط و هم تونك و راجستان و مملكتها بهرام.

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