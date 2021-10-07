تراند اليوم : وعد الغريب الحلقة 3 .. مسلسل وعد الغريب الحلقة الثالثة اونلاين

في احداث مسلسل وعد الغريب الجديدة جاء الشيخ جفال يطلب من صايل يد ابنته الشيخة ترفة فطلب منه في المقابل انتظار رأي الفتاة التي وافقت ومنحها جفال مهرًا كبيرًا.وفي الحلقة 2من وعد الغريب عاد روبرت نيومان إلى الصحراء وتحدث مع الشيخ جدعان طالبا منه أن يكون واحدا منهم فرحب به جدعان.

مرت السنوات وأصبح فوزان شيخ القبيلة بناء على رغبة جده ووالده وأيضا أمه التي رأت فيه امتداد للكبار.

راجي أصبح لديه رغبة شديدة في الانتقام لأبيه الذي قتل على يد جدعان وعندما شاهد رداد مع روبرت قرر أن يقتل الاثنين لكنه فشل فحاول قتل فوزان لكنه فشل أيضا.

ووعد الغريب دراما بدوية المستشرق الإنجليزي روبرت نيومان وعلاقته الوثيقة بالبادية والصحراء العربية وهي ترجمة لرواية كتبت عام 1916 لمستشرق بريطاني زار الصحراء العربية، كتب عنها الكثير وعن العادات والتقاليد.

يروي العمل عدة خطوط منها قصة المستشرق الإنجليزي الذي قدم إلى الصحراء لاستمالة شيوخ القبائل إلا أنه وقع في قبضة رجال الشيخ جدعان فيدعي أمامه أنه قدم بحجة شراء الخيول الأصيلة لكن شيخ القبيلة يدرك بفراسته مآربه، ويبطلها من دون أن يؤذيه ويقربه منه ضيفاً معززاً مكرماً.

يعود المستشرق إلى بلاده بعد أن عشق الصحراء التي تدفعه إلى الرجوع من جديد ليروي القصة كاملة إلى زوجته، ويستذكر ويدون ما رآه وتعلمه.

يشارك في بطولة المسلسل الفنان ياسر المصري إلى جانب الفنانة السورية قمر خلف، وريما الشيخ وعدد من النجوم والممثلين الأردنيين وهو من إخراج حسين دعيبس.

المسلسل من هنا