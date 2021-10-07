تراند اليوم : سيلفي الموسم 2 الحلقة 3 .. مسلسل سيلفي 2 الحلقة الثالثة أونلاين

في عمل يجمع نخبة من نجوم الكوميديا السعودية والخليجية، يعود "سيلفي 2" بأسلوب نقدي ساخر يناقش العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية،النجم الكوميدي "ناصر القصبي" عاد في "سيلفي 2" ليزرع الابتسامات على وجوه محبيه، في كوميديا تضيئ على الواقع السعودي خصوصاً والخليجي والعربي عموماً، وتصوب نقدها البناء على بعض مكامن الخلل في مجتمعاتنا، وذلك ضمن أجواء تمزج بين الابتسامة والرسالة الاجتماعية بطريقة متوازنة.

سيلفي من إخراج أوس الشرقي، وشارك في كتابته نخبة من ذوي الخبرة ومجموعة من جيل الشباب لتلامس الحلقات بمحتواها هموم مختلف الأجيال. يشارك في المسلسل بجزئه الثاني نخبة من النجوم بجانب ناصر القصبي وهم: حبيب الحبيب عبد الإله السناني، أسعد الزهراني ، ريماس منصور، ريم عبد الله.

ويستمر مسلسل سيلفي 2 الجزء الثاني بالكوميديا الواقعية ، حيث تصدر هاشتاق #سيلفي مواقع التواصل الاجتماعي ، واليوم اليكم الحلقة 3 من سيلفي 2 حيث سيتم عرضها مساء اليوم على إم بي سي كما تعودنا ، والحلقة الجديدة ستحمل لنا قصة وقضية جديدة كما تعودنا .

الحلقات السابقة من سيلفي 2 حملت قضيتين الأولى مستقبلية والثانية نعاصرها في وقتنا الحاضر ، لعل اهما القضية التي تم عرضها أمس عن موضوع الطائفية والسنة والشيعة في السعودية ، والتطرف الديني ، فسردت قصة من العصر الحالي حول تعدد الطوائف بالاسلام .

حيث نقل المسلسل الكوميدي “سيلفي2″ التعصب المذهبي في المجتمع السعودي بطريقة ساخرة وكوميدية ، حيث كانت القصة انه بعد خمسة وعشرون سنة يكتشفون ان ابنهم هو بالحقيقة ابن عائلة اخرى استبدل بالخطا في مستشفى الولاده .. وعليهم الان تبديل الابناء.. المشكلة ان كل عائلة بمذهب مختلف .. كيف سيتعاملون مع الوضع؟.

مسلسل سيلفي 2 الكوميدي يجمع نخبة من نجوم الكوميديا السعودية والخليجية، يعود “سيلفي 2″ بأسلوب نقدي ساخر يناقش العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية.

النجم الكوميدي “ناصر القصبي” عاد في “سيلفي 2″ ليزرع الابتسامات على وجوه محبيه، في كوميديا تضيئ على الواقع السعودي خصوصاً والخليجي والعربي عموماً، وتصوب نقدها البناء على بعض مكامن الخلل في مجتمعاتنا، وذلك ضمن أجواء تمزج بين الابتسامة والرسالة الاجتماعية بطريقة متوازنة.

وشكر الفنان الكوميدي ناصر القصبيجميع متابعيه بعد “التعليقات الإيجابية” التي تلقاها حول حلقة الثلاثاء من برنامج “سيلفي” والتي كانت بعنوان “على مذهبك.”

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “الاتصالات تحاصرني بكل الإتجاهات ومن كل مكان، والأجمل أن الاشاده والاطراء من الطرفين سنة وشيعة.”

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