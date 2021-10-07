تراند اليوم : طبق رمضان فيلية الديك الرومى

المقادير:

3 x عدد صدور ديك رومي

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة صغيرة روزمارى

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو مشروم (طازج شرائح)

الخطوات:

فى وعاء عميق نضع الزيت والبصل والليمون والروزمارى وملح وفلفل ونقلب جيدا.

ثم نضيف صدور الديك الرومى ونقلب حتى يتبل من جميع الجهات ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

فى طاسة على النار نضع الزبد ثم نضيف صدور الديك الرومى ويوزع فوقة الدقيق وتقلب صدور الديك الرومى على الجانبين مدة خمس دقائق حتى يصبح لونها ذهبى.

ثم نضيف شرائح المشروم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف اللبن والكريمة اللبانى ونقلب حتى يغلى ثم نهدى النار ويترك خمس دقائق حتى يسمك الصوص.

نرفع صدور الديك الرومى من على النار وتوضع فى طبق التقديم ويوزع فوقها الصوص الأبيض مع المشروم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.