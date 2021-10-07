تراند اليوم : مسلسل سمرقند الحلقة 3 .. مسلسل سمرقند الحلقة الثالثة الجديدة

أحداث مسلسل سمرقند يروي حكاية عندما تتآمر الطبيعة لألّا تكون حياة البشر عادية كغيرها، ولحتّى تكون الأيّام المتتابعة رحلات مشوّقة حافلة بالأحداث التي لا تُعاش إلا في مُدنٍ خُلِقَت للعشق، ومُدنٍ لا تعرف إلا السحر الذي يأسر القلوب فيربطها بأصحابها برباط أبدي، مُدِنٍ تمشي الحياة بمحاذاتها، فحتمًا أنت في "سمرقند".

تدور أحداث مسلسل"سمرقند" - المستوحى من رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب اللبناني أمين معلوف- في قالب تاريخي مشوق، حول حياة السلاطين في تلك المملكة المليئة بالأسرار والحكايا، وما تخبئه خلفها تلك الحياة الثرية بتفاصيلها من أسرار خلف وجوه الملوك وجواريهن الحسناوات.

سمرقند، مسلسل أردني، تاريخي، بطولة: عابد الفهد، يوسف الخال، ميساء مغربي، أمل بوشوشة، جريس النحاس، ومجموعة كبيرة من ألمع نجوم العالم العربي.

أما المسلسل فهو من 30 حلقة تلفزيونية ومن تأليف محمد البطوش ويلعب الأدوار الرئيسية فيه كل من النجوم: عابد فهد، ميساء مغربي، يوسف الخال، أمل بوشوشة، يارا صبري، عاكف نجم، رشيد ملحس.ولمن لا يعرف مدينة "سمرقند" فهي مكان تاريخي جمع مختلف الأضاد، إذ احتل حسن الصباح زعيم "الحشاشين" سمرقند وحاربه الملك شاه وطرده من المدينة، وبعدها دخل إليها الشاعر عمر الخيام صاحب الرباعيات الشهيرة.

تاريخ هذه المدينة أثار شهية الكاتب اللبناني أمين معلوف ليحولها إلى رواية أصبحت فيما بعد من أشهر أعماله التي اعتمدت على السرد التاريخي وهي ثالث رواياته نشرا عام 1988. وقسمها معلوف إلى أربعة كتب، الأول (شعراء وعشاق)، والكتاب الثاني (فردوس الحشاشين)، والكتاب الثالث (نهاية الاعوام الالف)، والكتاب الرابع (شاعر تائه) وإن كل كتاب من الكتب الأربعة يبدأ بأبيات من رباعيات الخيام.

ولعل قوة هذا العمل الروائي تظهر في أول مشهد مع الخيام في أسواق سمرقند وهو يحاول إنقاذ أحد الشيوخ الذين تتلمذوا على يد ابن سينا، فإذا به مطروحا هو كذلك يأخذ نصيبه من جهلاء، لا ينقطع حضورهم عن أي عصر، مكررين نفس الاتهامات، لكل نفس حرة، بالكفر، الزندقة وأخواتها.ومن أجمل ما ورد في هذا العمل جملة ستبقى في أذهان القراء المشاهدين: "الطريق لا يحسب بنهايته وحسب، ففي كل رحلة يصل المرء الى مكان ما، وفي كل خطوة يمكن اكتشاف وجه خفي من وجوه دنيانا، ويكفيه أن ينظر وأن يتمنى وأن يصدق وأن يحب".

المشاهدة من هنا