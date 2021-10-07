تراند اليوم : "يونس ولد فضة" الحلقة 4 .. مسلسل يونس ولد فضة الحلقة الرابعة 4 "شاهد نت"

مسلسل "يونس ولد فضة" في الحلقة الثالثة ظهرت هبة مجدي بعدما كبرت وهى تعمل فى الميكانيكا . بينما لآ تزال أختها تدرس ولكنها كبرت كثيرا.ومن ناحية أخري تظهر عدد من المشاكل فى عائلة أيوب وأقاربه الأمر الذى يرفضه أجزاء كبيرة من العائلة .بينما لا يزال يونس يسيطر على العائلة وذلك بسبب السلاح الذى يخفيه فى المغارة.

والمسلسل دراما اجتماعية تدور أحداثه في أعماق صعيد مصر، لكن بشكل مختلف عن التناول التقليدي للصعيد، حيث يبرز المسلسل التغيرات التي طرأت على الشخصية الصعيدية ومواكبتها للتطور التكنولوجي.

وتدور أحداث المسلسل حول أحد أباطرة الصعيد (يونس شهاب) الذي يقوم بتحقيق كل ما يريد بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، ويسلط المسلسل الضوء على العديد من قضايا الفساد المستوطنة في بعض مناطق الصعيد.

ويقول بطل العمل الفنان عمرو سعد عن مظهر الرجل الصعيدي في المسلسل كما يظهر: "ارتدي نظارة شمس أيضا، لكن هذا لا يمنع أن يكون الصعيدي "مودرن" وفي نفس الوقت يحتفظ بملابسه، وهذا الاختلاف سيخرج منه مواقف كوميدية ستكون قادرة على إمتاع المشاهدين".

مسلسل "يونس ولد فضة" بطولة عمرو سعد ويشاركه الفنانة سوسن بدر، ريهام حجاج، هبة مجدى، سهر الصايغ، إيهاب فهمى، إلهام عبدالبديع، حسن عيد، عمرو كمال، وصفاء الطوخي، عبدالعزيز مخيون، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوى، إنعام سالوسة، محمد التاجي، أحمد حلاوة، أحلام الجريتلي، محمد أبو الوفا، اميرة العايدى، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.

ويمكنكم مشاهدة المسلسل من هنا عبر موقع شاهد نت