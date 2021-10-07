تراند اليوم : دراسة : لا تفعل هذا الشيء بعد وجبة الإفطار

أنقرة - الخليج 365

أكد رئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون التركية الدكتور قاغان قولان عن أمور قد تكون معتادة للبعض عقب الإفطار في رمضان، لتأثيرها البالغ على القلب والأوعية الدموية.

وقال قولان إن من أهم هذه المخاطر هو التدخين عقب الإفطار مباشرة، وأضاف: "من يدخنون السجائر مباشرة بعد الإفطار في رمضان، يتعرضون لحالة من رعشة الجسم، وبالذات ارتعاش الأرجل والأقدام، بالإضافة إلى الدوخة، حيث أن تدخين سيجارة بعد فترة انقطاع طويلة، يستثير جميع آليات الدفاع في الجسم، وهو مالا يحدث في حال التدخين عبر فترات انقطاع قليلة، فالتدخين في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران الأوعية الدموية، أكثر من التدخين في بقية العام".

من جهته يقول الدكتور علاء الزغبي من مركز باكوليف لجراحة القلب والأوعية الدموية في موسكو، إن "التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد من أمراض القلب والأوعية لأنه يساهم بشكل فعال في تصلب الشرايين، بالإضافة إلى ارتباكات أخرى في جهاز الهضم، تعمل على زيادة نسبة أمراض الأوعية الدموية".

وذكر قولان إن هناك دراسات تشير إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالقلب في رمضان، مشيرا أن التدخين يسرع من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد يتسبب في وفيات مفاجئة.

ودعا قولان إلى استغلال فرصة شهر رمضان للبدء في الإقلاع عن التدخين، والاستفادة من اعتياد الجسم على التوقف عن تعاطي التبغ خلال ساعات الصوم الطويلة.