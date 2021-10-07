تراند اليوم : برنامج قمرة .. شرح الاشتراك في “قمرة ” رمضان 2016

كما عودتنا كل سنة في رمضان ، MBC لا تتوقف عن تقديم المفاجآت السارة لجمهورها، حيث يقدم لنا الاعلامي السعودي أحمد الشقيري برنامج “قمرة” الجديد الذي يعرض حصريا على mbc خلال شهر رمضان،يسعى برنامج قمرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، إلى إثراء المحتوى الإعلامي الهادف من خلال إتاحة الفرصة للفئات العمرية الشبابية من مختلف بلدان العالم العربي في إعداد المواضيع والأفكار المتنوعة الخاصة بالبرنامج والتعبير عن رأيهم ومشاكلهم الإجتماعية.

وعلى الشباب الراغبين في المشاركة اختيار الموضوع الذي يحاكي شغفه، ويفكر، ثم ينتجه في قالب تمثيلي، فيديو كليب، إعلان وحملة، رسوم متحركة و انفوجرافيك، تجارب ومشاريع، كاميرا خفية، فيلم وثائقي، كلمة ملهمة أو ستاند أب كوميدي. وبعد عملية الإنتاج تقدم المادة على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج قمرة ومن ثم يتم الإختيار. وقد خصص البرنامج جائزتين تبلغ قِيمة كُلاً مِنهما مليون ريال سعودي، وتم تقسيم المشاركين إلى فئتين هُما (الشركات والأفراد) حيث يحصل الفائز الأول مِن كُل فئة على جائزة مالية قدرها 500.000 ريال سعودي، والفائز الثاني يحصل على مبلغ وقدره 300.000 ريال سعودي، أما المركز الثالث فيحصل على مبلغ وقدره 200.000 ريال سعودي مِن كُل فئة

مقدم البرنامج أحمد الشقيري،كانت أول سجدة يسجدها الإعلامي السعودي أحمد مازن الشقيري لخالقه سبحانه وتعالى بعد 21 عاما من مولده فى جده عام 1994 وكانت نقطة تحول في حياته حيث قال عنها: "ما زلت أذكر أول صلاة صليتها كانت صلاة العصر وصليتها في البيت ومن يومها بديت الصلاة وكنت في هذه الفترة موجود في أمريكا".