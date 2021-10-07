تراند اليوم : علماء : اكتشاف علاج جديدة لعلاج الاكتئاب

لندن - الخليج 365

كشف علماء بريطانيون إلى تحليل جديد للدم يأمل الأطباء في أن يساعدهم على تحسين علاج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

وقال العلماء في الجامعة البريطانية إن تحليل الدم يمكن أن يتوقع بدقة ما اذا كانت العقاقير العادية المضادة للاكتئاب ستساعد المرضى أم لا، مشيرين إلى أن نحو 50%ٌ من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب العادية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه حتى الآن، لم يكن من الممكن معرفة أي مريض يحتاج الى أدوية وعقاقير أكثر قوة والتي قد تنطوي على مزيج من الأدوية المختلفة.

وأضافت أن التحليل الجديد، الذي يقيس التهاب في الدم، يمكن أن يحدد الذين لن يستجيبوا للعقاقير الحالية ويساعد الأطباء في البحث عن بدائل مناسبة.