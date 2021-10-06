تراند اليوم : تناول الشيكولا على الفطور يفقدك الوزن

وكالات/ المشرق

إذا كنت من محبّي تناول الشوكولا ولا يمكنك التخلي عن هذا النوع من الأطعمة خلال الحمية، نحن نحمل لك اليوم خبراً ساراً: بات بامكانك تناول طعامك المفضل على الفطور وخسارة وزنك من دون مشكلة!.

فتناول الشوكولا في الصباح يخفف من رغبتك في تناول الطعام لاحقاً خلال اليوم. كما سيكون لديك الوقت الكافي لحرق الشوكولا الذي تناولته خلال اليوم.

لكن من الضروري اختيار أنواع صحية من الشوكولا، وليس تناول لوحين من الشوكولا لأن ذلك حتماً سيسبّب زيادة في الوزن. يمكنك تناول قطعة من بسكويت الشوفان مع حبوب الشوكولا أو اختيار لوح من الشوكولا الغني بالبروتين أو تناول كوب من الشوكولا الساخن مع الحليب الخالي من الدسم.

والحصول على مصدر صحي للشوكولا في الصباح، سيكبح شهيتك لتناول هذا الطعام في الليل، إذ تخفّ نسبة حرق السعرات الحرارية وفي الوقت عينه، لن يحرمك من تلذذ طعامك المحبب.