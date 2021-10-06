تراند اليوم : طبق صينية المكرونة والخضراوات بالجبن

وصفة جديدة ليوم جديد نقدمها لك اليوم من سفرة وشوشة لسفرتك وهى صينية المكرونة بالخضروات والجبن البارميزان..جربيها الان

المقادير :

كوسا مقطعة ومسلوقة نصف سلق

نصف كيلو مكرونة مسلوقة نصف سلق

جزر مقطع ومسلوق نصف سلق

بطاطس مسلوقة ومقطعة الى مكعبات

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل أخضر مقطع

جبن بارميزان مبشور أو كرافت أو اى نوع

2 ملعقة كركم ناعم

مرق دجاج

ملح وفلفل اسود

ملعقة كمون

طريقة التحضير :

– جهزى طبق بايركس أو صينية مناسبة للفرن وضعى فيها شرائح البصل المقطع.

– توضع الكوسا والجزر والبطاطس والمكرونة والفلفل الأخضر فوق البصل.

– يوضع الكركم والملح والفلفل وملعقتين الزيت النباتى ومرق الدجاج على الخضار في الصينية.

– يرش على السطح الجبن.

– توضع الصينية فى الفرن حتى تسيح الجبنة ويحمر وجه سطحها.