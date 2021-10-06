تراند اليوم : مدخنو الحشيش أكثر عرضة لإدمان الكحوليات بمعدل 5 أضعاف

حذرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من تدخين الحشيش حيث إنه لا يضر الرئة والمخ فقط بل يرفع من فرص إدمان المشروبات الكحولية بمعدل 5 أضعاف.

وأوضحت الدكتورة رينيه جودوين، أستاذ علم الأوبئة فى كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن تعاطى الحشيش يرتبط بزيادة مخاطر تعاطى الكحول، حتى بين أولئك الذين ليس لديهم تاريخ عائلى من مدمنى الكحول.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون بيانات أكثر من 27461 من البالغين، ووجدوا أن الذين يدخنون الحشيش أكثر عرضة لتعاطى الكحول خمس أضعاف غير مدخنى الحشيش.

وشارك فى الدراسة فريق من الباحثون بجامعة كولومبيا ومعهد الطب النفسى لولاية نيويورك نشرت نتائجها وحدة الطب النفسى بالمجلة العلمية “JAMA”، كما نشرها مؤخرًا الموقع البريطانى “News Now”.

