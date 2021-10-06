الاكثر متابعة اليوم - الدهون تنزلق في وجه هيفا وهبي – صورة

كل امرأة تتقدّم في العمر يخسر وجهها الكثير من الدهون ويترهل لذا تلجأ النساء إلى حقن وجهها تحديدًا منطقة الخدود إما بالدهون من الجسم او عبر مواد مخصصة.

الدهون في الوجه تذهب بعد ١٠ أشهر أمام المواد اذا كانت دائمة تتسبب بإنزلاق الدهن إلى أسفل الخدود.

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للأسف هيفا تضع كثيرًا من الدهون منذ سنوات كثيرة وهذا ما تسبب بهبوط وجهها واشراقته كما تلاحظون في الصورة أدناه.

صورتها سربت على الصحافة والإعلام ولم تخضع لتقنية الفوتوشوب كما كل صورها السابقة أو تلك التي تضعها بعد التعديل على صفحاتها على السوشيال ميديا.

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الصورة ليست معيبة، وأغلبية النساء تعاني من اختفاء نضارة الوجه حين تتقدّم بالسن أو حين تتخطى عمرًا معينًا.