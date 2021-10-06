تراند اليوم : نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021 .. نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2021 بابل وجميع المحافظات

ويمكن للطالب الاطلاع على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، إذ يُمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بكل سهولة وباستخدام رقم المقعد والاسم وذلك من كافة محافظات دولة العراق.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة