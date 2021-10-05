تراند اليوم : تشييع جثمان «عملاق الكوميديا» الفنان الكوميدي عبد الحسين عبد الرضا

شيعت الكويت أمس ابنها البار الفنان عبد الحسين عبد الرضا بحضور حشد كبير من المواطنين والمقيمين يتقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بعد وصول جثمانه صباح أمس من المملكة المتحدة.

وشارك في تشييع الراحل الذي توفي الجمعة الماضي خلال تلقيه العلاج في لندن، حشد من المواطنين من مختلف طوائف ومناطق الكويت تقديراً لما قدمه الراحل خلال مسيرته الفنية الوطنية التي امتدت إلى أكثر من نصف قرن.

وسط دموع وحزن كبير خيم على القلوب، استقبل وزير دولة الكويت لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وبعض من الأدباء والإعلاميين والفنانين الكويتيين وذوي النجم الراحل، جثمان الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا الذي وصل إلى الكويت صباح أمس على متن طائرة أميرية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بنقل الجثمان من لندن إلى الكويت.

وأجمع عدد كبير من الحشود التي كانت تنتظر وصول الجثمان، على أن الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا كان مدرسة للكوميديا وصاحب إرث فني كبير وأحد مؤسسي الحركة الفنية والمسرحية في الكويت والمنطقة، وأن العملاق «أبو عدنان» رحل جسداً لكنه ترك محبة وذكرى طيبة في قلوب محبيه في كل أرجاء الوطن العربي وأعمالًا فنية ستقبى خالدة في عقول وقلوب كافة الأجيال.

وأعرب بشار نجل الفنان الراحل عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على مبادرته السامية بنقل جثمان والده على متن طائرة أميرية واهتمامه المتواصل به وبوالده، معرباً عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بجثمان والده، مشيراً إلى أن الوفاء قوبل بالوفاء.

وعن ردة الفعل التي صاحبت وفاة الراحل ذكر أن هذا الأمر ليس بغريب على أهل الكويت والوطن العربي، إذ أفنى الراحل حياته في إسعادهم على مدى خمسين عاماً، مبيناً أن هذه اللفتة الكريمة خففت من ألم الفراق.

«صديق العمر»

بدوره الذي وصفه الوسط الفني بـ«صديق العمر» قال الفنان طارق العلي: إن الفاجعة هي أن تفقد فناناً كبيراً مثل عبد الرضا بكل ما يعنيه اسمه وارثه الفني الكبير، معرباً في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية على المبادرة السامية بنقل الجثمان إلى أرض الوطن بالطائرة الأميرية.

صورة «أبو عدنان» على طابع بريد

أعلنت وزارة دولة الكويت لشؤون الخدمات الكويتية عزمها عن إصدار طابع بريدي يحمل صورة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا تخليداً لذكراه وإثرائه الحياة الفنية والثقافية في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان: إن وكيل الوزارة بالتكليف بثينة السبيعي رفعت مقترحاً إلى وزير دولة الكويت لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسل أبل، حيث أبدى ترحيبه به معتبراً أنه أقل تقدير لتتويج مسيرة الفنان الراحل وعطائه المتميز. وذكرت أن الطابع الذي سيتم إصداره يعد تكريماً من الدولة ممثلة بوزارة الخدمات للمسيرة الفنية للراحل التي تجاوزت نصف قرن وجعلته رمزاً فنياً لدى الشعوب الخليجية والعربية. وأضافت: إن الفنان الراحل اتسم بحسه الوطني من خلال ما قدمه للساحة والأعمال الفنية ذات الطابع الوطني والاجتماعي التي أثرت في تطوير المجتمع ثقافياً وسياسياً واجتماعياً.

وزير الإعلام الكويتي: صاحب رسالة وطنية سامية

أكد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير دولة الكويت لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أن النجم الراحل عبد الحسين عبد الرضا أفنى حياته في خدمة الكويت وبث رسالة وطنية سامية.

وأضاف أن ما أخذ به المواطنون تجاه المرحوم هو رد جميل له على سنوات طوال من الأعمال الفنية التي قدمها طيلة حياته وأمتع فيها الجمهور، موضحاً أن النجم الراحل ذهب بجسده إلا أن أعماله وأفكاره باقية في الوجدان داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير التجارة الكويتي: مثال في التفاني والوحدة الوطنية

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد رضوان خلال تشييع جثمان «أبو عدنان»: إن الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا كان مثالاً في التفاني بالعمل والوحدة الوطنية، مضيفاً أن الفقيد كان يمثل جميع أبناء المجتمع الكويتي في أعماله، مبيناً أن هناك أجيالاً من الكويتيين تربت على تلك الأعمال الوطنية. وأشار إلى المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها الفنان الراحل لدى الشعوب الخليجية والعربية، مضيفاً أن الحشد الكبير من المواطنين والمقيمين الذي توافد إلى المقبرة أمس للتشييع دليل على محبة الناس له.