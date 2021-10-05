تراند اليوم : السعودية تتحرى هلال ذي الحجة مساء اليوم الاثنين

الرياض - وكالات - الخليج 365

دعت السلطات السعودية جميع المسلمين الموجودين على أراضيها إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة اليوم الاثنين , لتحديد يوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة الهجري.

ودعت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم عموم المسلمين في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.

كما طالبت بمعاودة تحريه مساء اليوم التالي (الثلاثاء) إن لم يُرَ مساء الاثنين، وإبلاغ أقرب محكمة بذلك، سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أم بواسطة المناظير.