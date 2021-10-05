تراند اليوم : "القوار" (GUAR) محصول علفي بقولي يدخل إلى فلسطين لأول مرة

أريحا-الخليج 365:

أعلن عميد كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بجامعة القدس المفتوحة معن شقوارة أن المحصول العلفي البقولي "القوار" (GUAR) قد أُدخل إلى فلسطين لأول مرة وزُرع بنجاح في محطة مركز البحوث الزراعية للجامعة الواقع في المشروع الإنشائي بأريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر في بيان للجامعة اليوم الجمعة أن هذا المحصول لقي نجاحًا من حيث إنتاجه ومكوناته الغذائية بعد مرحلة فحص؛ إذ تم تحليل عيّنة مثلت المحصول في مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية بمدينة جنين.

وأوضح أنه بلغت نسبة البروتين فيه 25% ما يشكل مصدراً غذائياً علفياً بروتينياً يدخل في علائق الأغنام والأبقار (على شكل دريس).

وبين شقوارة أن أهمية زراعة المحصول العلفي البقولي تكمن في المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني المتمثلة بالعجز الكبير في كميات الأعلاف المستوردة بنسبة (85%) من الاحتياجات السنوية بالعملة الصعبة الأمر الذي يرهق الحكومة والمستوردين والمزارعين.

وأكد أن مركز البحوث الزراعية بدأ فعالياته ونشاطاته في زراعة المحصول العلفي (القوار) في شهر حزيران/يونيو الماضي، وعلى الرغم من الظروف البيئية الصعبة التي تسببها درجات الحرارة وملوحة التربة المرتفعة فقد أظهر قدرته على تحمل تلك الظروف، ما يشير إلى الحصول على نتائج إيجابية وبنجاح.

ولفت شقوارة إلى أن المرحلة اللاحقة ستتضمن تنفيذ تجربة استخدام المحصول (القوار) في تسمين الأغنام بالتعاون مع الخبراء المختصين في كلية الزراعة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس لتقييم هذا المنتج وبيان تأثيره على الثروة الحيوانية في فلسطين.

وبينت الجامعة أنه تمت زراعته في أراضي المزارعين بالتعاون مع جمعية دير شرف التعاونية الزراعية، باستخدام المياه المعالجة في محطة تنقية نابلس، وسيُزرع قريباً في محطة تنقية جنين باستخدام الريّ تحت التربة مقارنة بأسلوب طريقة الري بالتنقيط، وذلك بالتعاون مع جمعية مرج ابن عامر التعاونية للريّ للحصول على أعلى كفاءة له.