تراند اليوم : هل تعلم ما هي "الجرعة القاتلة" من القهوة ؟

يعد الكافيين أساسا منبها للسلوك والمزاج، إذ يؤدي إلى زيادة إفراز "الأدرينالين" الذي يفرز من طريق الغدة الكظرية وبالتالي إلى زيادة التوتر العصبي، الأرق، وزيادة معدل ضربات القلب مما يرفع ضغط الدم. وقد يسهم ذلك في الإصابة بأمراض القلب، رغم كل هذه الأعراض الذي يسببها استهلاك القهوة فهناك أشخاص لا يمكنهم الاستغناء عنها.. لكن الى أي مدى تعتبر قاتلة؟

ووفقا لتجارب تم نشر نتائجها في بعض المجلات العلمية المتخصصة، حدد علماء من أمريكا الجرعة القاتلة من القهوة، حيث أكدت التجربة أن كمية الكافيين القاتلة للشخص البالغ تبلغ من 5 إلى 10 غرام، بينما يحوي كوب القهوة الكبير على 350 ملغ من المواد شبه القلوية، ولكن من المستحيل أن يموت الشخص من القهوة، حتى ولو شرب أكثر من 15 كوبا منها، وفق صحيفة البيان الاماراتية.

لكن في نفس الوقت، من الضروري أيضا، الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى من الكافيين مثل الشكولاته والحلوى الحامضة ومشروبات أخرى..

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، توفي شاب (16 عاما) بعد تناوله كمية كبيرة من القهوة، لكن وفقا للأطباء، فإن الشاب توفي ليس بسبب شربه القهوة التي تحتوي الكافيين، ولكن بسبب سرعته للمشروب بفواصيل قصيرة جدا..