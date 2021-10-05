تراند اليوم : ما قصة القرد الذي إنتحر بمدينة رفح ؟

غزة/الخليج 365/

في حادثة غريبة وقعت في غزة، أقدم قرد في حديقة حيوان مدينة رفح على شنق نفسه، مما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا للتغريد كرد فعل منهم على شنق القرد لنفسه واستحالة الأمر أن يتم في عالم الحيوان

الغريب والملفت، أن سلوك القرد الموجود بحديقة الحيوان في جنوب القطاع، لُوحظ عليه التغير لمدة اليومين، الا أن صاحب الحديقة لم يتوقع أن يصل الأمر بالقرد للانتحار.

فتحي جمعة رئيس جمعية حديقة الحيوان، أكد خبر انتحار القرد بعد يومين من تغير غريب طرأ على سلوكه، ولا يقوم بمثل هذا الفعل إلا تحت ظرف معين، وربما ما دفعه للانتحار أن الظرف أو القفص لا يعجبه، وربما شعر باليأس من كونه موجوداً في قفص ولوحده.

وعند سؤال صاحب جمعية الحيوان مرة أخرى عن طبيعة وتفاصيل الانتحار، فأكد جمعة، أنه وتحت ظرف معين قام القرد بشنق نفسه عن طريق الحبال المعلقة له والمخصصة للعب.

وختم حديثه الغريب قائلاً: إنه ربما يكون أقدم على الانتحار لتحسين واقع زملائه من الحيوانات الأخرى المتواجدين في نفس المكان.

الملفت أن حالة الانتحار هذه ليست الأولى، فقد نقلت إدارة حديقة الحيوان في مدينة الزقايق المصرية القرد "وحيد" إلى حديقة الجيزة، بعد أن حاول الانتحار بسبب الكبت النفسي، وفق ما نشرته مسبقاً (روسيا اليوم).

الحادث الغريب أثار جدلاً غريباً في أوساط رواد صفحات العالم الأزرق (الفيسبوك) حيث قاموا مباشرة بربط هذا الموضوع بالحياة التي يحياها سكان قطاع غزة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية ومشاكل الكهرباء وغيرها، مؤكدين أن الحيوانات أيضاً تشعر باليأس من الأوضاع في غزة وقررت الانتحار.المصدر:دنيا الوطن.