تراند اليوم : تعرف على الفيتامين قاتل الخلايا السرطانية

وكالات - الخليج 365

قالت دراسة جديدة أعدها باحثون، إن أحد الفيتامينات التي نتناولها بشكل شبه يومي قد تكون مدخلا لعلاج السرطان، ومقاومة سرطان الدم (اللوكيميا).

وبحسب ما نشرت مجلة "cell" العلمية، فقد خلصت الدراسة إلى أن فيتامين "c" يمنع الخلايا السرطانية من النمو، وجرعات زائدة منه تعتبر علاجا آمنا على الجسم، وأفضل من العلاج الكيميائي.

وأوصى الباحثون بتناول ما لا يقل عن 60 ملغ من الفيتامين يوميا.

ويفيد تناول كميات كافية من الفيتامين على تقليل ومنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب تناول اللحوم الخالية من الدهون، والفواكه والخضراوات، كما أثبتت دراسات سابقة.