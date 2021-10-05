منوعات

تراند اليوم : تعرف على الفيتامين قاتل الخلايا السرطانية

0 نشر
0 تبليغ

وكالات - الخليج 365

قالت دراسة جديدة أعدها باحثون، إن أحد الفيتامينات التي نتناولها بشكل شبه يومي قد تكون مدخلا لعلاج السرطان، ومقاومة سرطان الدم (اللوكيميا).

 

 

 

وبحسب ما نشرت مجلة "cell" العلمية، فقد خلصت الدراسة إلى أن فيتامين "c" يمنع الخلايا السرطانية من النمو، وجرعات زائدة منه تعتبر علاجا آمنا على الجسم، وأفضل من العلاج الكيميائي.

 

 

 

وأوصى الباحثون بتناول ما لا يقل عن 60 ملغ من الفيتامين يوميا.

 

 

 

ويفيد تناول كميات كافية من الفيتامين على تقليل ومنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب تناول اللحوم الخالية من الدهون، والفواكه والخضراوات، كما أثبتت دراسات سابقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا