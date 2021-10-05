تراند اليوم : يقع مسجد قبة الصخرة حاليا في دولة

يقع مسجد قبة الصخرة حاليا في دولة فلسطين المحتلة في المسجد الأقصى بمدينة القدس .

وبنى مسجد قبة الصخرة البنى إبراهيم وسليمان وتلاهم عبد الملك بن مروان، وتبلغ مساحه المسجد الاقصى حوالي 144,000 متر مربع، وهذه المساحة تشتمل كلاً من قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، ويصل عدد معالم المسج الاقصى 200 معلم اسلامي وتاريخي، وما يميز المسجد الاقصى هو وقوعه فوق هضبة صغيرة تسمى “هضبة موريا”، أما حول اجابة سؤال متى بني المسجد الاقصى في اي عام في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان بناءه كان بعد بناء الكعبة المشرفة بأربعين عام، حيث ذكر ذلك في حديث شريف، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة.

بناء المسجد الاقصى

هناك العديد من الاختلافات والاقوال في بناء المسجد الاقصى، حيث أنه قيل أنه تم بناؤه بعد بناء البيت الحرام باربعين عام، وبعدها تم بناءه واعاده تعميره، كما أنه يذكر أن سيدنا ابراهيم عليه السلام عمره في العام 2000 قبل الميلاد، بعده أكمل بناءه اسحاق ويعقوب عليهما السلام، وجدد بناءه ايضاً سيدنا سليمان عليه السلام وكان ذلك في العام 1000 قبل الميلاد، وفي الفتوحات الاسلامية في العام الخامس عشر للهجرة قدم عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى القدس وتسلمها من خلال اتفاق مع سكانها باسم العهدة العمرية، حيث أنه نظف المكان بنفسه وهم بتنظيف الصخرة المشرفة وساحة الأقصى، كما أنه بنى مسجد صغير في مكان قريب من معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة في عام 72 للهجرة 691 للميلاد، إلا أن الخليفة الوليد بن عبد الملك اكمل البناء في فترة حكمه التي امتدت عشر سنوات.

متى بني المسجد الاقصى في اي عام، يذكر أنه تم بناء المسجد الاقصى المبارك بعد اربعين عاماً من بناء المسجد الحرام، وذكر المحدثين أن بناء المسجد الاقصى تم بناءه من قبل ابراهيم عليه السلام، ونبيَّ الله سُليمان.